«Могут завести в тупик»: психолог рассказала, почему общение с друзьями не помогает снять стресс

Главный способ борьбы со стрессом в нашей стране - общение с друзьями Фото: Shutterstock

Общение с друзьями помогает забыть о проблемах, переключиться на позитив трети россиян. Это главный способ борьбы со стрессом в нашей стране, выяснили аналитики Ромир, опросив 3500 респондентов.

Второй по популярности способ борьбы с нервными ситуациями — сладости. На пирожные и шоколадки в большей степени налегают дамы — 29% женщин против 23% мужчин. Неслучайно расходы на кондитерку в 2020 году выросли на 3,5%.

Каждый пятый начинает капать валерьянку, пить пустырник или что посильнее. Лекарства в стране тоже стали покупать активнее на 5%. Самый безобидный способ расслабиться — провести время с собакой, кошкой или другим питомцем предпочли 19% респондентов. И всего 15% соотечественников честно признались, что прикладываются к бутылке. Чаще всего к такой профилактике нервного срыва ожидаемо прибегают мужчины (24% против 9%).

- Если с родными у вас изумительные отношения, тогда они помогут снять стресс. В остальных случаях это чревато. Я сколько работаю, замечаю, что люди не могут расслабиться рядом с близкими, даже если это муж, жена, родители, - комментирует «КП» психолог Ирина Коржаева. - А друзья своими советами и ярлыками не со зла могут завести в тупик. Говорят: «Зачем идти к психологу, если есть друзья?». Психолог в отличие от друзей не дает советов, но поможет посмотреть на ситуацию со стороны. Заедание сладким грозит обернуться пищевой зависимостью - одой из самых сильных. Это ведет к серьезным заболеваниям вроде сахарного диабета, которые даже не лечатся. Съесть чуть-чуть сладкого, чтобы получить удовольствие это одно, а целый торт — это уже беда. С алкоголем двоякая ситуация. Даже врачи иногда рекомендуют выпить 50 грамм «для сосудов». Но очень важно понимать, сколько ты пьешь. Бокал вина, а не бутылку, и не каждый день.

Снятие стресса при помощи успокоительных психолог допускает, но только по назначению врача.

- Когда я работала в психиатрии, у меня была пациентка 80-летняя бабушка, божий одуванчик, которая допилась всех этих настоек, валерьянки до степени алкоголизма: у нее тряслись руки, с утра было похмелье. И она даже не знала, что с ней происходит, так как контролировать этот процесс довольно сложно, - привела она пример. - Я бы рекомендовала просто гулять, слушать музыку. Даже потанцевать в квартире одному. И самое лучшее из этого списка — животные. С ними не надо притворяться, собаки и кошки тебя всегда выслушают. Лошади, дельфины, даже рыбки Гуппи помогут больше, чем некоторые друзья.

КОНКРЕТНО

Что вам помогает бороться со стрессом?

Провожу время с друзьями или родственниками –- 34%

Ем больше сладкого — 27%

Принимаю успокоительные — 22%

Провожу время с животными — 19%

Алкоголь — 15%

По данным Ромир

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