Дача - это роскошь, а не средство пропитания: загородный бум вызвал подорожание всех товаров для владельцев участков

Наибольший рост спроса замечен в категории домашних бассейнов – интерес к ним увеличился на 89% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Рубль падает, инфляция — надо сажать побольше картошки», - так российский человек рассуждал во все предыдущие кризисы. И ехал вскапывать свои шесть соток. Не то нынче. С прошлого коронавирусного лета в деревенском магазине рядом с нашим садовым товариществом, в дополнение к традиционному набору из хлеба, водки с пивом, сосисок, мороженой курятины и зубной пасты появилась… картошка. Нынче вообще красота: и кабачки, и морковка, и лук.

- Раньше мы ничего такого не закупали, потому что кому это здесь продавать — у всех свое было, - рассказывает продавщица. - А сейчас — разбирают. Видимо, свое сажать перестали. А сами смотрите, билет на электричку от Москвы стоит дороже, чем у меня килограмм картошки. Я уж не говорю о том, как подорожал за последний год навоз! По дачам теперь больше сбежавшие из города «удаленщики» сидят, чем садоводы-огородники.

Неужто дожили: даже когда все жалуются на подорожание то тех, то других продуктов, кормиться со своих шести соток невыгодно?

ДОРОЖАЕТ ВСЕ

Нынешний сезон принес дачникам немало сюрпризов. Резко подорожали стройматериалы — по большей части не меньше, чем вдвое. Садовый инструмент — процентов на 20.

-Цены выросли практически на все - лопаты и грабли на 20%, посадочный материал на 12-17%, удобрения на 3%, теплицы на 25-40% и так далее, - констатирует эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Аналитики тем не менее фиксируют рост спроса на садово-дачные товары. Правда, в первую очередь явно не те, которые нужны для посадки овощей.

- Самой популярной категорией среди товаров для дачи стала садовая техника. Спрос на газонокосилки вырос на 65% в сравнении с весной прошлого года, на триммеры для травы – на 80%, кусторезы, пилы, садовые измельчители травы и веток – на 67%, 86% и 83% соответственно, - сообщила «КП» генеральный директор маркетплейса Price.ru Елена Суховей. - На втором месте по популярности - садовая мебель, а именно: шезлонги, гамаки, садовые стулья и столы, зонты. Наибольший рост спроса замечен в категории домашних бассейнов – интерес к ним увеличился на 89%.

С бассейнами и шезлонгами понятно — на дачи потянулись те, кому не удалось улететь на отдых к теплым зарубежным морям. Шесть соток окончательно превращаются из места, которое помогает прокормиться, в личный загородный курорт и «кабинет» для комфортной удаленной работы на свежем воздухе?

Цены выросли практически на все - лопаты и грабли на 20% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧЕМ ДАЛЬШЕ ОТ МОСКВЫ, ТЕМ БОЛЬШЕ ГРЯДОК

Статистика показывает, что картошки и овощей в личных хозяйствах действительно сажают все меньше. Это долгосрочная тенденция. Данные Росстата свидетельствуют: в 2015 году граждане (с учетом как дачников, так и личных подворий сельчан) вырастили 17,8 тысячи тонн картошки, в 2019 г. - 14,5 тысячи тонн, в кризисном 2020-м — всего 12,8 тысячи тонн. То же и с огурцами: 813 тысяч тонн в 2015 году и 737 тысяч тонн в 2020-м. И так со всеми овощами.

Правда, официальная статистика далеко не полная. Ну какой Росстат пересчитает собранную на садовых участках малину с земляникой и все приготовленные из них джемы и варенье? А всевозможные лук-петрушку-укроп-салат, вырастить которые уж очень больших трудов не представляет?

- При ряде условий растить свои овощи и фрукты на дачном участке в 2021 году по-прежнему выгоднее, чем покупать в магазине, - ведь продукты тоже дорожают, - подсчитывает Антон Гринштейн. - Во-первых, дача не должна находиться слишком далеко от места проживания, иначе все будут съедать транспортные расходы. Во-вторых, она и участок не должны требовать капитальных вложений. И в-третьих, на каждого члена семьи должно приходиться не менее сотки с овощами, иначе о финансовой выгоде от собственных грядок сложно говорить.

Ну какой Росстат пересчитает собранную на садовых участках малину с земляникой и все приготовленные из них джемы и варенье? Фото: Мария ЛЕНЦ

- Реальную экономию сейчас приносят не столько овощи, сколько плодово-ягодные культуры, то есть то, что в магазине стоит недешево, - подсказывает независимый финансовый советник и дачница Александра Базак.

Это те самые клубника-земляника, смородина, малина, яблоки-сливы, которые удобны еще и тем, что постоянного пригляда и каждодневных вложений не требует.

Отдельный случай — если семья все лето живет на даче. Иметь зелень, минимум овощей и собственные ягоды под рукой, а не ездить за ними куда-то в супермаркет или на рынок, как минимум, удобно. А если супермаркет далеко, то и выгодно — в силу транспортных расходов.

- На самом деле ситуация очень разная. Затраты на дачу высоки близко к Москве. А взять даже отдаленное Подмосковье или Тверскую область, не говоря уж об остальной территории страны, — там все по-другому, - делится председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов. - Большинство садоводов, особенно пенсионеры, не покупают какие-то дорогие семена, средства механизации, даже вздорожавший навоз не покупают, обходятся тем, что по карману. Любительское сельское хозяйство — это такая штука, где при желании можно сэкономить на всем. Можно плюнуть и не покупать семена — обходиться своими. На удобрения идут пищевые отходы, органика любая — все в компост. Дачное хозяйство пластично. Оно пережило и советские годы, и 90-е, и все дефолты, а нынешние времена не самые тяжелые для дачи. Хотя, конечно, любой дачник вам скажет, что сейчас хуже, чем было когда-либо. Но это он говорит всегда.

Иметь зелень, минимум овощей и собственные ягоды под рукой, а не ездить за ними куда-то в супермаркет или на рынок, как минимум, удобно Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВМЕСТО КАРТОШКИ — АВОКАДО. НА ПОДОКОННИКЕ

И все же пандемия тягу к выращиванию чего-нибудь съестного усилила. Как отмечают эксперты, россияне действительно проявили пластичность и - увлеклись «балконоводством». Причем насколько, что в интернет-магазинах в этом году появилась отдельная категория товаров — для огорода в квартире. Как поясняет Елена Суховей, это всевозможные гидрапонные установки с фитолампами, контейнеры для проращивания микрозелени, настольные садовые фермы, проращиватели семян и другие подобные приспособления.

И зря старшее поколение поругивает молодежь за то, что она не хочет ничего выращивать своими руками. Ну не пенсионеры же в массовом порядке ищут через интернет фитолампы и «авокадо вазы», которые позволяют в домашних условиях вырастить дерево из косточки.

Среди популярных запросов в интернете, по данным price.ru, - «как вырастить мяту на подоконнике» (+61%), «что вырастить из косточки» (+53% к прошлому году), «стеллаж для рассады своими руками» (+51%).

- Новое хобби в крупных городах связано с увеличившимся спросом на здоровое питание и суперфуды (это в том числе микрозелень — прим.ред.), за которыми теперь не нужно ходить в магазин, а достаточно подойти к подоконнику, - утверждает Елена Суховей. - Кроме того, россияне стали больше времени проводить дома, и озеленение – часть заботы об окружающем пространстве.

И то верно: зачем тратиться на дорожающую дачу, когда укроп с помидорами и на балконе прекрасно растут. И даже авокадо. Экономно и под рукой.

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