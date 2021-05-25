На выставке «В поисках нового. Путешествия с Русским географическим обществом» будут представлены работы российских фотографов

В рамках экспозиционной зоны первого Российского туристического форума «Путешествуй!» Русское географическое общество (РГО) представит выставку «В поисках нового. Путешествия с Русским географическим обществом», посвященную туризму и путешествиям по России, а также VR-кинотеатр, где гости и участники форума смогут увидеть фильм «Россия. Виртуальное путешествие».

На выставке «В поисках нового. Путешествия с Русским географическим обществом» будут представлены работы российских фотографов, участников ежегодного конкурса «Самая красивая страна». В рамках экспозиции посетители смогут поближе познакомиться с живописными местами нашей страны, увидят Саянские горы в Красноярском крае, плато Маньпупунёр в Республике Коми, озеро Аккем в Республике Алтай, Псковский Кром. Конкурс проводится Русским географическим обществом с 2015 года, за семь лет фотографы загрузили на сайт photo.rgo.ru более 570 тысяч снимков.

Фильм «Россия. Виртуальное путешествие», который будет демонстрироваться в VR-кинотеатре, снят по технологии сферического видео с углом обзора 360 градусов, что создает эффект присутствия – зрители могут, например, увидеть туман под ногами или цветки лотоса, которые выглядят так натурально, что хочется их потрогать.

Съемочная группа РГО три месяца ездила по стране в поисках самых красивых кадров для картины. Создатели фильма побывали на Баренцевом море, плато Путорана, Красной Поляне, в дельте Волги, Крыму, на Байкале, Японском море и Камчатке. Добывать уникальные кадры документалистам помогали альпинисты, летчики, метеорологи и аквалангисты. В итоге в фильм вошли такие кадры, как гнездование кайр на Кольском полуострове, образование облаков на горе Ай-Петри, пение серых китов на Камчатке и многое-многое другое.

Русское географическое общество представит интерактивную экспозицию для участников форума «Путешествуй!»

- Природа России настолько уникальна и разнообразна, что изучению ее можно посвятить всю жизнь. В рамках экспозиционной зоны форума «Путешествуй!» мы приглашаем всех отправиться с нами в путешествие и познакомиться с невероятно красивыми местами. Ждем в гости всех, кто также, как и мы, влюблен в красоту нашей страны, любит, ценит и уважает ее природу, – отметил заместитель исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов.

Первый Российский туристический форум «Путешествуй!» состоится 11–13 июня в Москве (ВДНХ, павильон № 55). Мероприятие проводится чтобы раскрыть туристический потенциал страны, презентовать национальные брендовые маршруты и новые форматы отдыха, которые получили мощный импульс к развитию за прошедший год.

На форуме представят успешные проекты в области караванинга, кемпинга, глэмпинга, автотуризма, экопоходов, а также гастрономические туры в регионы России, возможности образовательного и медицинского туризма. Организатор форума – Фонд Росконгресс, соорганизаторами выступают Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и ВДНХ. Мероприятие состоится при поддержке Русского географического общества.

Участие в мероприятии – бесплатное. Необходима регистрация на официальном сайте форума: rustravelforum.com.