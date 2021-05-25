Оружие найдено в машине, припаркованной в центре Москвы

Днем во вторник, 25 мая, полицейским пришлось оцепить часть небольшой улицы в центре Москвы.
Днем во вторник, 25 мая, полицейским пришлось оцепить часть небольшой улицы в центре Москвы. На Садовом кольце обследовали припаркованный автомобиль. По нашей информации, любопытные прохожие увидели в салоне машины оружие и вызвали полицию.
Черный «Мерседес» несколько дней стоял под окнами жилого дома в 1-м Добрынинском переулке.
- При осмотре салона были найдены два предмета, похожих на огнестрельное оружие, - рассказали «Комсомольской Правде» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - Они направлены экспертам на исследование.
Некоторые СМИ сообщили, что в машине также обнаружили несколько гранат. В полиции это опровергают.
На Садовом кольце обследовали припаркованный автомобиль. По нашей информации, любопытные прохожие увидели в салоне машины оружие и вызвали полицию.
Кроме упомянутых двух предметов наши сотрудники больше не нашли ничего, что могло бы представлять для окружающих опасность.
Полицейским уже известно, кому принадлежит машина, в которой нашли «оружие». (Боевое оно, охолощенное или страйкбольное, должны сказать эксперты).
- В настоящий момент устанавливается местонахождения владельца автомобиля, - отметили в пресс-службе столичной полиции.
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