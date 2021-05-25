«Смена подросла!»: Лазарев и Киркоров вывели на сцену детей, а Долина спела с внучкой

Юрий Николаев, Юля Малиновская, Сергей Лазарев и художественный руководитель «Непосед» Елена Пинджоян. Фото: Владислава ГОРБОВСКАЯ

В Москве главные звезды нашей эстрады спели на одной сцене с детьми. Так театр-студия «Непоседы» отметила юбилей – 30 лет. Многие нынешние большие звезды начинали в «Непоседах», другие дружат с коллективом, поэтому и выступили в праздничной программе «Взрослые и дети». Концерт скоро покажут на Первом канале, а мы рассказываем о закулисье праздника.

Многие артисты пели с ребятами из «Непосед». А некоторые звезды вышли на сцену со своими наследниками. Дебют состоялся у сына выпускника «Непосед» Сергея Лазарева: его 7-летний сын Никита впервые пел на большой сцене – концерт проходил в «Крокус Сити Холл». Никита Лазарев вместе с папой исполнил его песню «Это все она». Никита сцены не боится, чувствовал себя уверенно хорошо пел и уверенно двигался. Кстати, незадолго до этого мальчик участвовал в отчетном концерте танцевальной студии, где занимается.

Сергей Лазарев с сыном Никитой Фото: Личный архив

Никита вполне себе может пойти по стопам звездного папы – очень артистичен. Папа и сын были одинаково элегантно одеты. «Ну все запел!» - умиляется наследнику Лазарев. Фанаты папы не поскупились на комплименты под видео с его выступлением в соцсетях: «яблоко от яблони недалеко упало», «Сережа прав, что таланты у пацана развивает», «два из ларца одинаковых с лица», «смена подросла!» А каких еще слов ждать от поклонников — исключительно комплиментарных. Впрочем, Никита смог умилить и тех, кто обычно критикует подобную «наследственность» — маленький артист оказался харизматичным и старательным.

Лариса Долина выступила со своей 9-летней внучкой Сашей. Александра уже опытная юная певица, так как часто принимает участие в концертах. Лариса Александровна в этот вечер нарядилась в молодежном стиле: джинсы, майка, кроссовки – у бабушки и внучки вышел настоящий family look. Долина продолжила за кулисами получать комплименты по поводу своей обновленной фигуры – народная артистка сбросила больше 20 кг и выглядит отлично, позволяет себе теперь приталенные вещи, подчеркивает точеную фигуру. Дочь Ларисы Александровны и мама Саши за кулисами смеялась над реакцией Александра Олешко, который потерял дар речи, увидев Долину. Ангелина умилилась реакции артиста: «Саша все стоял, все повторял, глядя на двоих из ларца: что происходи? Девочки!»

Лариса Долина с внучкой Сашей удивила Александра Олешко. Он не узнал Ларису Александровну с обновленной фигурой. Фото: Личный архив

В праздничный вечер вышел с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией на сцену и Филипп Киркоров. Дети Киркорова год назад подружились с «Непоседами», поэтому вполне возможно, что мы увидим ребят еще ни раз на сцене с этим коллективом.

Филипп Киркоров с детьми. Фото: Александр ШАДОВ

По традиции пели хором песню группы «Тату» «Нас не догонят»: зрители – в зале, выпускница «Непосед» Юлия Волкова на сцене. Плакали дружно под финальную песню группы SMASH «Молитва», которую исполнил Лазарев с выпускниками «Непосед» разных лет - на сцену вышло больше сотни юных и уже взрослых артистов.

Выпускница «Непосед» Юлия Волкова поет «Нас не догонят». Фото: Владислава ГОРБОВСКАЯ

Каждый из гостей подготовил настоящий музыкальный подарок для “Непосед” и бессменного художественного руководителя коллектива - Елены Пинджоян.

Кристина Орбакайте в этот вечер назвали самой элегантной — на фото с Орденом Детства. Его вручали артистам, неравнодушным к проблемам детства. Фото: Александр ШАДОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главные модницы СССР и теперь красавицы: как сохранили молодость Проклова, Алферова, Андрейченко

Сравнили фото актрис в молодости и сейчас, а также узнали их секреты красоты (подробности)