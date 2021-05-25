СМИ могут получить право продавать услуги госзаказчикам без конкурса

Как передает «Интерфакс», новая редакция закона призвана устранить элемент формализации закупок.

- Закупая информационную продукцию и услуги СМИ, государственный заказчик имеет цель - получение продукции и услуг конкретных, необходимых ему изданий. Поскольку у каждого авторитетного СМИ собственная редакционная политика, свой пул авторов, экспертов, аналитиков, набор освещаемых тем, продукция другого СМИ не может считаться равноценной заменой, - приводит агентство слова одного из авторов поправок депутата Антона Гетты.

Как отметил гендиректор Ассоциации профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок Георгий Сухадольский, конкурс на закупки услуг СМИ дестабилизирует работу профессиональных медиа, потому что недобросовестные поставщики получают возможность фактически продавать чужой контент по заниженным или демпинговым ценам. При этом заказчики не могут получать материалы из первоисточника.

Сегодня лишь некоторые госзаказчики могут закупать услуги СМИ как единственного поставщика: образовательные и научные организации, библиотеки. Причем, услуги только печатных и электронных СМИ – на сетевые закон не распространяется.

Авторы поправок предложили предоставить госзаказчикам закупать услуги конкретных СМИ как единственных поставщиков – печатных, электронных и сетевых. В законопроекте отмечается, что «с развитием информационных технологий все больше традиционных печатных изданий и СМИ переводится в электронные формы, растет доля сетевых изданий. При этом в силу уникальности таких изданий более широкому кругу государственных и муниципальных заказчиков требуется закупка большого ряда периодических изданий различных наименований».

Как сообщил агентству Антон Гетта, экспертно-консультативный совет фракции «Единая Россия» по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок одобрил инициативу депутатов внести в законопроект поправки. Спикер добавил, что реализация законопроекта не потребует расходов федерального бюджета.