Поганая традиция шоу-бизнеса - продаваться: Катя Гордон разоблачила звёзд на фоне скандала с Прокловой

Юрист Катя Гордон известна не только своими звёздными делами, но и громкими скандалами в шоу-бизнесе Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юрист Катя Гордон известна не только своими звёздными делами, но и громкими скандалами в шоу-бизнесе: нашумевший развод с Сергеем Жориным, склока с Валерией и Иосифом Пригожиным, ссора с Айзой Долматовой... При этом, чтобы устроить заварушку, Гордон необязательно появляться в тусовке: своё особое мнение острая на язык правозащитница высказывает в "Инстаграме", где за её активностью следит миллион подписчиков. Появляются там и оскорбленные звезды: недавно, к примеру, в комментарии к юристке пришёл воевать сам Филипп Киркоров - его Катя задела по касательной, обсуждая таинственный диагноз Ольги Бузовой. Мол, поющая ведущая перестаралась с интригами вокруг своей болезни, и народ невольно заподозрил её в «передозе» на дне рождения Филиппа Бедросовича... Буча получилась нешуточная.

- Жаль, что вам, дорогая Катерина, и другим «кокосовым» экспертам никогда не суждено побывать на истинных королевских праздниках. У нас на столах самая вкусная еда и напитки, а того, что вы ищете, у нас нет, - едко высказался Киркоров, намекая на пристрастия к наркотикам самой Гордон.

О своих непростых отношениях с шоу-бизнесом, звёздных нравах и наркотической зависимости Катя Гордон рассказала kp.ru на одной из недавних светских премий.

- Я с нашими артистами особо и не общаюсь, - призналась юристка. - У меня есть клиенты, приятели, несколько близких друзей из шоу-бизнеса – Лерочка Кудрявцева, Эвелина Блёданс, Анфиса Чехова, - они частые гости моих квартирников. А в гости к звёздам я не хожу. И то, что Филипп Киркоров вдруг явился ко мне в комментарии рассказать о яствах на его столе, было какой-то громадной глупостью. Я думаю, он и сам это понимает. Мне кажется, что хвастаться сумочками и жратвой - это очень странно. И мое мнение абсолютно совпадает с мнением большинства здравомыслящего населения России. Просто по какой-то причине многие публичные люди думают, что их можно только хвалить. Но любой человек, который делает или заявляет что-то публично, должен быть готов к критике.

- Вы предложили Киркорову вместе сдать тест на наркотики - он принял ваш вызов? - спросила «КП» у Гордон.

- Когда начинаются намёки на наркотики, я, как человек, который бережет свой мозг и очень внимательно относится к своему организму, всегда готова к любому анализу. А большинство нашего шоу-бизнеса – нет. Вот например, Айза Анохина или Филипп, если в чём-то меня подозревают, пусть сделают тест одновременно со мной. Но нет же!

- Вы были одной из немногих, кто поддержал рассказавшую о пережитом насилии Елену Проклову, тогда как коллеги устроили ей настоящую травлю...

- Когда вдруг все ополчились против Прокловой, мне знаете, что показалось? Что на ворах и шапка горит. Потому что 90% нашего шоу-бизнеса, особенно девчачьи группы из 1990-х, прошли через чью-то постель. Проклова, будучи взрослым, сбывшимся в киноиндустрии человеком, честно рассказала свою историю и получила за это. Как так, почему? Я абсолютно уверена, что женщинам надо объединяться и друг друга поддерживать. А говорить «сама виновата», ну хватит, это просто смешно. Наоборот, побольше бы таких интервью, и однажды поганая традиция шоу-бизнеса продаваться ради карьеры, - как девочкам, так и мальчикам, уйдет в небытие.

- А вам, такой яркой и амбициозной, никогда подобного не предлагали?

- Мне повезло: я рано вышла замуж, у меня был муж – Александр Гарриевич Гордон, благодаря которому я сформировалась, как человек. И в силу того, что я была в браке большую часть своей сознательной жизни, таких предложений просто не поступало.

Напомним, скандальные откровения 68-летней Елены Прокловой уже второй месяц не дают покоя поклонникам и кинотусовке. В программе «Секрет на миллион» актриса призналась, что в 15 лет на съёмках фильма ее совратил взрослый и известный коллега, «кумир миллионов». И хотя имя знаменитого растлителя Проклова не назвала, сопоставив все факты, публика пришла к выводу, что речь идёт об Олеге Табакове. После такого пришлось отвечать не только вдове Олега Павловича, но и его многочисленным коллегам. Причём, большинство из них выражений не подбирало: за интимные признания Елену Игоревну буквально сравняли с землей. А режиссёр Сергей Соловьев, в своё время изменявший жене с 14-летней актрисой Таней Друбич, и вовсе высмеял страдания актрисы.

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