Ушел Чубайс - пришли доходы: при новом руководстве прибыль "Роснано" сразу выросла в 37 раз

Еще в конце прошлого года пост председателя правления "Роснано" покинул Анатолий Чубайс. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ИНСТИТУТЫ ЕСТЬ, РАЗВИТИЯ НЕТ

Инновационная политика в России провалилась. Это не наши домыслы, это медицинский факт. Десять лет назад правительство утвердило «Стратегию инновационного развития России до 2020 года», в которой ставило конкретные цели: сколько патентов должны ежегодно получать наши ученые, какую долю в экспорте должна занимать высокотехнологичная продукция и т. д. Обеспечить научный прорыв России должны были так называемые институты развития. Среди них - Роснано, Сколково и еще три десятка госкомпаний.

Десять лет они активно осваивали многомиллиардные бюджеты, но вот прошел 2020-й и стало ясно: хотели прорыва, получилось как всегда. Не станем утомлять вас скучными цифрами, просто констатируем факт: ни одна из целей «Стратегии инновационного развития» не достигнута (подробнее – в нашем исследовании «Как «Сколково» и «Роснано» стали черными дырами в бюджете страны). Поэтому правительство нынешней весной решило реформировать всю нашу инновационную систему. Одни институты развития разогнали, другие объединили. Попало под раздачу и «Роснано»: компания перешла под крыло инвестиционного банка ВЭБ.

Анатолий Чубайс на открытии Российского центра гибкой электроники на территории нанотехнологического центра. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Причем в «Роснано» эпохальные изменения начались даже раньше, чем в других институтах развития: еще в конце прошлого года пост председателя правления покинул Анатолий Чубайс. Он возглавлял компанию 12 лет. Пожалуй, большинству россиян знаменитый реформатор во главе «Роснано» запомнился двумя вещами.

1. Работой над созданием гибкого дисплея - долгой, распиаренной на весь мир, благополучно поглотившей четверть миллиарда долларов и в итоге заглохшей.

2. Фразой, сказанной на корпоративе «Роснано» в честь встречи 2016 года: «У нас очень много денег. А значит, у нас есть вторая премия помимо первой!» Тогда это многих покоробило.

Своему сменщику Сергею Куликову Чубайс оставил противоречивое наследство. С одной стороны, неплохую зарплату – неизвестно, сколько получал Чубайс в последнее время, но в его декларации за 2014 год красуется цифра в 207 млн рублей. С другой стороны, очень слабую отчетность: чистый убыток «Роснано» за 2020 год составил 52,9 млрд рублей.

И случился поистине инновационный, нанотехнологичный прорыв! На днях «Роснано» на своем сайте поделилось радостью - точнее, финансовой отчетностью за I квартал нынешнего года. Выручка компании составила почти 15 млрд рублей - это в 15 раз больше, чем годом ранее. А чистая прибыль подскочила до 6 млрд рублей - в 37 раз!

Анатолий Чубайс возглавлял "Роснано" 12 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАНОЧУДО

В своем сообщении компания объясняет свой успех довольно общими фразами: «успешное закрытие ряда сделок», «рост поступлений от активов инвестиционного портфеля» и т. д. Но есть и более понятное объяснение: «влияние на суммарный финансовый результат за отчетный период оказало уменьшение управленческих расходов на 39%».

Переводим с языка бухгалтерской отчетности на русский: мы уменьшили зарплату начальства на 39% и получили хорошую прибыль. Не только поэтому, конечно. Но снижение зарплат тоже повлияло.

Что же такого сделало новое руководство, что доходы компании сразу взлетели до небес?

- Я не верю в чудеса. Не бывает так, чтобы какая-то компания долго работала в убыток, а при смене руководства моментально стала прибыльной, - говорит Юрий Симачев, директор Центра исследований структурной политики Высшей школы экономики. - Скорее всего, экономия на зарплатах - это, действительно, решение нового руководства. Но управленческие расходы в «Роснано» не были настолько большими, чтобы за счет этого так сильно выйти в плюс.

Чтобы понять, в чем причина такой высокой прибыли, нужно разобраться в системе работы «Роснано». В упрощенном виде выглядит она так. «Роснано» находит на рынке перспективные компании и покупает их - совершает «вход». После этого «Роснано» помогает этой компании развиваться, вкладывает в нее деньги, чтобы ее стоимость росла. А когда компания дорожает и поддержка ей больше не требуется, «Роснано» совершает «выход» - продает ее акции. И за счет этого получает прибыль.

- Скорее всего, эта прибыль в основном была получена за счет удачных «выходов» в первом квартале: «Роснано» с выгодой продало акции подорожавших компаний, - говорит Юрий Симачев. - В последние несколько лет «Роснано» стало работать эффективнее, компания совершала более удачные сделки, чем в первые годы своей работы. И эти инвестиции стали давать результат.

- Юрий Вячеславович, но ведь никто не заставлял «Роснано» совершать столько «выходов» прямо сейчас. Однако они решили продать все эти акции (и побольше на них заработать) именно в первом квартале, сразу после ухода Чубайса. Могло это быть имиджевым, «психологическим» ходом – чтобы все увидели, что при новом руководстве компания стала работать эффективнее?

- Конечно. Они могли продать больше, чем планировалось ранее, чтобы показать результат. И это правильно. Потому что нужно повышать доверие общества к институтам развития. Если вы давно ничего не продавали и у всех сложилось ощущение, что с компанией связаны только убытки, то лучше продемонстрировать, что вы можете совершать удачные вложения и получать прибыль.

Министр торговли и инвестиций Великобритании лорд Стивен Грин, генеральный директор корпорации РОСНАНО Анатолий Чубайс и генеральный директор британской компании Plastic Logic Индро Мукерджи (слева направо) на презентации электронного ридера Plastic Logic Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Квартальные результаты «Роснано»