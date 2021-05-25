Давид Манукян стал новым ведущим «Дома-2»: экс-жених Ольги Бузовой занял ее рабочее место

Давид Манукян стал новым ведущим «Дома-2» Фото: Личный архив

«Дом-2» вот уже месяц выходит на телеканале «Ю». Его ведущие - Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Как стало известно kp.ru, еще одним ведущим стал блогер и певец Дава – Давид Манукян приступил к съемкам в «Доме-2». Выпуски реалити-шоу «Дом-2» с его участием будут в эфире уже с 1 июня.

Новый ведущий «Дома-2» будет наравне с коллегами у руля реалити-шоу о любви. «Всегда было интересно попробовать себя ведущим масштабного шоу. Реалити «Дом-2» идеально подошло на эту роль, так как это шоу про людей, отношения и любовь. Я люблю все настоящее, а у них нет сценария!» - говорит kp.ru новый ведущий проекта «Дом-2».

Пикантность ситуации в том, что экс-невеста Давида – Ольга Бузова. А Бузову публика узнала, благодаря шоу «Дом-2»! Ольга вела «Дом-2» на ТНТ до конца прошлого года, а в 2021-м с проекта ушла. Теперь Бузова – наставник в вокальном шоу «Х-Фактор. Беларусь» и будет много времени проводить в Минске. Ну а Дава стал опытным парнем в любовных отношения – пережил историю любви и разлуки на глазах у всей страны. Так что теперь о его взглядах на отношения можно будет узнать в телеэфире. Может Дава на «Доме-2» и невесту встретит? Напомним, что однажды Ксения Бородина закрутила головокружительный роман с участником «Дома-2» Михаилом Терехиным. Правда пара рассталась, однако не бывает одинаковых отношений.

Напомним, что «Дом-2» выходит ровно месяц в обновленном формате – теперь на телеканале «Ю». В мае проекту-долгожителю исполнилось 17 лет. На реалити-шоу молодежь по-прежнему пытается найти любовь, построить отношения. Сейчас среди участников много новичков, есть и звезды проекта, которых хорошо знают зрители. Ведущие общаются с участниками, дают им советы, принимают важные решения, могут и ругать, и поддерживать. В общем, это как наставники в любви, в семейных отношениях – учителя, за которыми часто последнее слово. Посмотрим как справится Давид.

«Дом-2. Новая любовь» выходит ежедневно в эфире канала «Ю» в 11.00 и в 22.00.