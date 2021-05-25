Братья по бывшему СССР, зачем вы травите?

Организаторы чемпионата мира по хоккею в Риге без согласия беларусской команды заменили государственный флаг Беларуси в ряду стран-участниц бело-красно-белым флагом. Фото: REUTERS

Давно не получалось так качественно стравить все соседские народы на западных рубежах России. Разумеется, делается это не для того, чтобы Белоруссия Литве шерсть по ветру пустила. Или наоборот. Это никому не выгодно. Ожидается реакция России, именно она нужна «доброжелателям». Ну, когда же сиволапый мужик с соплей под носом, сунется своей кацапской мордой прямо в холеный и твердый натовский кулак, обтянутый лайковой перчаткой? Вопрос с подвохом.

Самое страшное, что соседи наши в этой коммунальной сваре участвуют с радостью. Некоторых даже просить не нужно.

Вот как украинцев, вываливших навоз у посольства Белоруссии в Киеве. Общая граница, общая родня, общая история и даже общая беда – Чернобыль. Украинцы, зачем?! Белорусы же запомнят, не забудут.

Следом выступил депутат латвийского Сейма, с инициативой. Нет, не с дружественной. Дружба осталась в советских мультфильмах.

Депутат Айгарс предложил арестовать всю хоккейную команду Белоруссии, на свою беду приехавшую в Ригу на Чемпионат мира. И отпускать заложников-хоккеистов лишь в обмен на политзаключенных. Один хоккеист – один диссидент...

Можно надеяться, что в общей склоке лишь Белоруссия образец выдержки? Если бы. Там ведущий гостелеканала прямо с экрана грозит всем схоронившимся в Европе оппозиционерам: «Крысы вы полоумные! Пока не поздно - бегите на Родину! В тюрьме — не в земле»...

Закончить эту реплику, описывающую пошедшее в разнос постсоветское пространство, можно лишь цитатой из Шукшина: «Когда умрет последний конь - мир рухнет, потому что самые лучшие люди — это кони". Коней пока не трогали, а значит, надежда есть.

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