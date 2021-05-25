Путин и Байден встретятся 16 июня

10 лет назад Байден в должности вице-президента встречался с премьер-министром Путиным в Москве. Фото: EPA/ТАСС

Информацию о встрече Путина и Байдена официально подтвердили в Кремле.

«В соответствии с достигнутой договорённостью Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Джозефом Байденом», - появилось сообщение на официальном сайте президента России.

Лидеры двух стран планируют обсудить:

- состояние и перспективы российско-американских отношений,

- проблемы стратегической стабильности,

- актуальные вопросы международной повестки дня,

- взаимодействие в борьбе с пандемией,

- урегулирование региональных конфликтов.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 24 мая прилетел в Женеву на встречу с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым — политики обговорили детали предстоящего мероприятия.

Напомним, Байден предложил Путину встретиться 13 апреля во время телефонного разговора. Американский президент заявил, что надо обсудить «весь спектр проблем, стоящих перед США и Россией». Встреча с Путиным завершит первую зарубежную поездку Байдена в должности президента.

Глава США в середине июня прилетит в Европу для участия в саммитах G7 и НАТО. Встреча «семерки» запланирована на 11-13 июня в Великобритании, а совещание НАТО пройдет 14 июня в Брюсселе. То есть, встреча с Путиным, как логическая ударная точка, завершит турне Байдена.

Последний раз Путин встречался с лидером США три года назад в Хельсинки. Тогда поведение Дональда Трампа вызвало в Америке настоящий скандал — президент заявил, что не верит во вмешательство русских в выборы. В тот момент американские спецслужбы официально заявляли, что Москва влияла на голосование в США.

CNN со ссылкой на американских чиновников написали, что «встреча с Байденом будет сильно отличаться от того (2018 года в Финляндии — КП.) саммита».

10 лет назад Байден в должности вице-президента встречался с премьер-министром Путиным в Москве.