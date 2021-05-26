Анекдоты: При выборе пляжной одежды самое главное - убедиться, что ее хозяин отплыл далеко от пляжа

Самые воспитанные и взаимовежливые люди при встрече - это грибники. Каждый понимает: вокруг лес, у оппонента - нож!
* * *
- Я слышал, ты опять женился.
- Да, на Таньке.
- Так это же сестра твоей первой жены!
- Да, просто я к теще уже привык.
* * *
Макароны с котлетами - это просто другое агрегатное состояние пельменей.
* * *
Как романтично было в Средние века: пояс верности, замочек любви, напильник надежды...
* * *
- Я нашла хорошее средство от комаров. Вечером я включаю свет в квартире и открываю окна и двери. А когда все комары влетят в комнату, я ложусь спать на балконе.
* * *
- Извините, а можно мне немножечко пряника?
- Сначала кнут доешь.
* * *
Репутация честного человека позволяет украсть очень много.
* * *
Действительно, острая шутка оставляет после себя приятное воспоминание. Или синяк под глазом.
* * *
Сегодня ко мне приходили свидетели Иеговы, рассказывали, что нужно помогать ближнему и делать добро!
Попросил их помыть унитаз и вынести мусор.
Они почему-то обиделись и ушли…
* * *
Не любовница, а третья половинка.