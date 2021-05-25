«Роснефть» приступила к строительству нефтеналивного терминала «Порт «Бухта Север»

На севере Красноярского края «Роснефть» начинает строительство нефтеналивного терминала «Порт «Бухта Север». Фото: Shutterstock

На севере Красноярского края «Роснефть» начинает строительство нефтеналивного терминала «Порт «Бухта Север». Работы ведутся в рамках проекта «Восток Ойл». Команда специалистов «Объединенной энергостроительной корпорации» прибыла на полуостров Таймыр для организации работ. Суда ледового класса доставили на Таймыр около 20 тысяч тонн грузов, включая тяжелую строительную технику, вахтовые жилые комплексы, оборудование связи, а также материалы для обустройства промысловых городков. Следующим шагом станет строительство гидротехнических сооружений, объектов хранения материально-технических ресурсов и причальных сооружений на Енисейской губе.

САМЫЕ ЖЕСТКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Напомним, «Восток Ойл» - крупнейший нефтяной проект не только российской, но и мировой экономики. Ресурсная база - свыше 6 млрд тонн нефти с высокими качественными характеристиками. Первый этап строительства терминала предусматривает возможность отгрузки нефти до 30 млн тонн в год. К 2030 году, после старта второй и третьей очереди строительства, объем нефтеперевалки увеличится до 100 млн тонн.

Старший аналитик WMT-Consult Валерий Андрианов считает, что с экологической точки зрения «Восток Ойл» станет проектом нового поколения.

«Новейшее буровое оборудование позволит минимизировать воздействие на окружающую среду, - говорит эксперт. - В проекте будут учтены самые жесткие экологические требования. Главным приоритетом реализации «Восток Ойла» является сохранение хрупкой природы региона. В общей сложности, удельная интенсивность выбросов в период работы «Восток Ойл» составит порядка 12 кг СО2 на баррель добычи. Это – очень хороший показатель, ведь, по данным WoodMackenzie, данный показатель по новым месторождениям составляет порядка 50 кг».

Проект «Восток Ойл» может эффективно использовать возобновляемые источники для энергообеспечения производства. «Север Красноярского края – это уникальное место с точки зрения перспектив развития ветрогенерации в РФ. Он сопоставим с такими регионами как север Англии или север Дании. Использование ветрогенерации может быть экономически эффективно, следовательно - это одно из основных направлений энергоснабжения проекта», - отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Проект «Восток Ойл» предусматривает создание десятков тысяч дополнительных рабочих мест. Для обустройства месторождения потребуется привлечь более 400 тысяч человек. Для организации вывоза продукции на судостроительной верфи «Звезда» размещен заказ на серию из 10 танкеров высокого ледового класса Arc7. В целом для развития проекта «Восток Ойл» планируется построить 50 судов, в том числе танкеры, газовозы и суда обеспечения. Кроме того, подписан долгосрочный контракт на поставку 100 буровых установок отечественного производства. А также планируется строительство электрогенерации мощностью 3,6 ГВт, трех аэродромов, двух морских терминалов, 15 промысловых городков и масштабное обновление речной инфраструктуры Енисея. Реализация проекта «Восток Ойл» даст импульс для развития смежных отраслей экономики, таких как машиностроение, металлургия, электроэнергетика, дорожное строительство, судостроение, и будет иметь значительный мультипликативный эффект.

ЗАПАД ИНВЕСТИЦИИ ЗАМОРОЗИЛ

Эксперты отмечают, что западные компании уже через 15 лет исчерпают все доказанные запасы нефти. Такой неутешительный прогноз представила в начале мая 2021 года норвежская энергетическая исследовательская компания Rystad Energy AS. По ее данным, в прошлом году группа крупнейших мировых компаний уже потеряла 15 процентов своих запасов. Из-за аномального падения спроса вследствие пандемии крупные мейджоры вынуждены сокращать инвестиционные программы и останавливать реализацию своих проектов, что только усугубляет ситуацию.

Шесть крупнейших мировых мейджоров — ExxonMobil, BP, Shell, Chevron, Total и Eni, - закончили прошлый год с колоссальными убытками. ExxonMobil потерял 20,1 миллиарда долларов, Eni — 8,5 миллиарда долларов, Total — 7,2 миллиарда долларов, Royal Dutch Shell — 4 миллиарда долларов, BP — 1 миллиард и Chevron — 665 миллионов долларов.

По оценке делового издания Financial Times, в 2020 году из-за обвального падения цен на нефть добывающие активы крупнейших международных нефтекомпаний могли обесцениться на 900 млрд долларов — почти на треть от их совокупной капитализации. Forbes писал, что уже заморожены или приостановлены такие проекты как Bonga Southwest компании Shell, Bosi, Owowo West and Uge-Orso компании ExxonMobil и проект Шеврона — Nsiko на шельфе Нигерии. Кроме того, на 2021 год перенесено решение судьбы проекта по разработке крупного месторождения Whale в южной части американского Мексиканского залива компании Shell.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ВЫХОДИТ НА МИРОВОЙ УРОВЕНЬ

По данным S&P Global Platts Analytics, мировые нефтегазовые операторы сократили капитальные вложения в 2020 году в общей сложности на 106 млрд долларов (минус 28%), при этом сокращение расходов приведет к снижению оценок предложения нефти в новом десятилетии. Новых масштабных проектов по добыче нефти в мире практически нет, что грозит дефицитом на рынке углеводородов в обозримой перспективе, так как спрос, главным образом со стороны динамично развивающихся азиатских стран, будет расти.

«Способность генерировать прибыль в будущем зависит от объемов нефти и газа, которые компании способны продать. Если запасов недостаточно для поддержания добычи на соответствующем уровне, то возникнут проблемы с финансированием проектов перехода к ВИЭ. В результате, реализация планов по производству чистой энергии замедлится», — считает Парул Чопра, вице-президент исследовательского подразделения Rystad Energy в области геологоразведки и добычи.

В этих условиях зарубежные инвесторы все больше обращают внимание на проект «Роснефти» «Восток Ойл» на севере Красноярского края, способный удовлетворить потенциальный дефицит на рынке черного золота. «Восток Ойл» - это флагманский проект не только для «Роснефти», но и для мировой нефтегазовой отрасли. Прогнозный уровень добычи и обширные конкурентные преимущества, такие как высокое качество нефти, близость к перспективным рынкам, синергия с судостроительным комплексом «Звезда» и др. превращают проект в настоящий магнит для инвесторов», - отмечает старший аналитик WMT Consult Валерий Андрианов.