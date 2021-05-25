"Связано с колоректальной онкологией": что случилось с Владом Топаловым

В начале мая Влад Топалов перенес экстренную операцию из-за проблем со здоровьем. Фото: Instagram.com

Влад Топалов раскрыл подробности своей госпитализации. Певец выступил с официальным заявлением, поблагодарив врача-онколога за помощь.

В начале мая Влад Топалов перенес экстренную операцию из-за проблем со здоровьем. Его жена Регина Тодоренко рассказывала, что жизнь супруга была в опасности. Женщина не спала четыре ночи. Она говорила, что ей было страшно за любимого. "Чуть не потеряла его", - делилась артистка переживаниями.

Теперь же с официальным заявлением выступил и сам вокалист. Он рассказал и показал, кто его оперировал. "С появлением у меня уже признаков жизни и даже радости очень хочется сказать несколько слов о человеке, который, если не спас мою жизнь, то точно спас мое качество жизни. Невероятно остроумный, добрейшей души и сердца человек. Хирург от Бога. Врач от Бога. Человечище! Который любит людей, любит помогать и старается делать это вопреки всем преградам и препятствиям", - написал он в блоге.

Речь идет о враче-онкологе Бадме Башанкаеве. Он оперирует тех, кому диагностировали рак кишечника. "Если он лечился у Бадмы Николаевича, то это связано с колоректальной онкологией...", - написала одна из поклонниц. К слову, колоректальный рак является опухолью, которая происходит из эпителиальных клеток толстого кишечника. Колоректальный рак занимает третье место среди злокачественных новообразований после рака легких и кожи в России.

"В этой стране он единственный, кто мог мне помочь. И я благодарен ему по жизни всем сердцем. Он помог и поддержал в трудный момент жизни, сделал невероятное и стал мне очень близким. Дорогой друг, спасибо тебе. Ты - скромнейший, не любишь внимание и благодарность, но, поверь, я очень точно понимаю, что ты для меня сделал, всегда буду это помнить и ценить. Спасибо еще раз", - обратился певец к специалисту.

Он также поблагодарил весь персонал больницы. "Спасибо всем, кто за мной ухаживал и не дал помереть Я всем вам буквально обязан жизнью и я буду это помнить. Хочется всех вас крепко обнять Я искренне желаю всем-всем и каждому здоровья. Ничего нет страшнее, чем бояться, что можешь оставить своих близких без себя и, тем более, остаться без них. Хочется беречь друг друга и помнить об этом не только в больницах. Слава Богу за все",- добавил Влад.

При этом бывший солист группы Smash! не признался, из-за чего попал в больницу. В свою очередь, врач отметил, что был поражен тем, какую поддержку Топалову оказывала его жена. "Надежная и заботливая", - отметил специалист, говоря о Тодоренко.

Регина поклялась на свадьбе быть рядом с мужем "в горе и радости" и честно выполняет обещанное. Она с первого дня находилась рядом с любимым в больнице. Сначала она спала на раскладушке около супруга, а затем, когда ему стало лучше, перебралась к нему в койку. Артистка рассказывала, что сном это назвать было трудно, ведь она не могла расслабиться из-за переживаний за жизнь супруга.