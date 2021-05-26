Красивая и умная на бабки развела: как бизнесменов ловят на успешных женщин

Такие красотки не подозревают, что их выдающимися данными пользуются аферисты.
Сейчас столичный бизнесмен Павел Р. признается: да, поначалу клюнул именно на внешность. Листал ленту в Инстаграме, в рекомендациях выскочила страничка красавицы 26 лет. Карие глаза, брови вразлет, пухлые губки. Что еще нужно, чтобы завязать переписку?
Ангелина выкладывала на страничке фотки из дорогих ресторанов, свои портреты на фоне высоток ОАЭ, теннисного корта, с коктейлями на пляже. Павел сам не понял, как отправился в директ (система личных сообщений для переписок в Инстаграме) и написал какой-то комплимент. К его удивлению, молодая женщина вскоре ответила. Скромно поблагодарила. Короче, завязалось.
- В наших переписках девушка регулярно расстраивалась, что из-за пандемии не может путешествовать по миру, как раньше, скучает по старым городам Европы и пляжам Юго-Восточной Азии, - рассказывает Павел. - Я как-то спросил у нее, откуда деньги на все это. Думал, будет какая-нибудь стандартная история про работу моделью или что-то подобное. Но Ангелина удивила. Рассказала, что она окончила университет по экономической специальности, а зарабатывает на инвестициях.
Павел заинтересовался. Стал расспрашивать. Оказалось, Ангелина уже три года живет исключительно на доходы от вложений в криптовалюты.
«Когда-то по совету добрых людей начала покупать биткоины. Кто-то считал, что крипта достигла пика и вот-вот рухнет. А цены на нее с тех пор, наоборот, выросли в разы! Сейчас криптовалюты чуть-чуть просели, но дальше снова будет рост, самое время вкладываться!»
Да она не только красивая, но и умная!
Эта девушка пленила романтичного московского бизнесмена. Но, скорее всего, никакой Ангелины не существует. Фото или весь аккаунт ворованные.
Тогда Павел решил, что Ангелину ему бог послал (позже бизнесмен-романтик поймет, что подарочек был из противоположного ведомства). Ведь в пандемию его дела серьезно потрепало. Он как раз подумывал, во что бы такое вложиться, чтобы вернуть потери.
Девушка дала Павлу контакт брокера, который успешно ведет ее дела. Списались. Чудо-брокер попросил перевести первый транш - 100 тысяч рублей. Потом еще взнос. И еще. Павел и опомниться не успел, как перечислил миллион рублей. Поинтересовался: прибыль-то моя где?! И тут чудеса закончились: брокер и успешная красавица резко перестали отвечать на сообщения и звонки, всюду заблокировали Павла.
Комментирует руководитель департамента расследований высокотехнологичных преступлений Group-IB (крупнейшая в России компания по кибербезопасности) Андрей Колмаков:
- Сама по себе схема с лжеброкерами не нова, но во время пандемии она получила новое развитие. Люди стали больше проводить времени в сети. С жертвой, скорее всего, общается вовсе не девушка. Эти «спецы» используют приемы социальной инженерии: давно написанные и опробованные на сотнях человек сценарии - что отвечать, на что цеплять. В данном случае в процессе общения у мужчины включается желание показать, что он не хуже этой девушки и тоже может хорошо зарабатывать.
Конкретно.
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Задача фейковой страницы (с украденными чужими фото) - отправить человека к брокерам. С виртуальной красоткой идет только переписка - никаких телефонных разговоров. А вот «брокер» сразу звонит. Это целые кол-центры, где операторы общаются с «клиентами» по определенным методичкам - что говорить, что обещать, чем завлекать.
«Брокеры» подсовывают своим жертвам специальные сайты, имитирующие популярные платформы инвестирования. Завести туда деньги на счет можно, а вывести - уже никак.
Серверы таких сайтов обычно размещены за границей, поймать злоумышленников не так-то просто. А вот кол-центры время от времени накрывают. Например, в начале года одну такую контору разоблачили в Санкт-Петербурге. Но операторы - всего лишь «рабочие муравьи», руководители таких «фирм» чаще всего управляют своим бизнесом из-за границы.
Бывает, потенциальные жертвы сами приходят на фейковые сайты.
Реклама суперзаработков на инвестициях или вложениях в криптовалюты начинает всплывать у любого, кто пытался найти через поисковики информацию о таких доходах. Стоит кликнуть - попадешь к мошенникам.
- В русскоязычном интернете за последний год тысячи пострадавших, - говорит Андрей Колмаков. - По тем случаям, что нам известны, в среднем каждый обманутый отдает мошенникам десятки тысяч долларов.
Вложения в инвестиции - популярный сегодня тренд. Многие действительно этим зарабатывают (ну или по крайней мере пытаются), сотрудничая с вполне себе легальными фирмами. Но и мошенников на рынке пруд пруди. Как же распознать афериста?
Руководитель департамента расследований высокотехнологичных преступлений Group-IB Андрей КОЛМАКОВ советует:
1. Вы оказались на платформе, которая предлагает инвестировать в акции или криптовалюты. Первым делом почитайте отзывы в интернете - что про нее пишут.
2. Проверьте адрес этой платформы - мошенники могут маскироваться под сайт крупной компании, изменив в адресе сайта одну-две буквы.
3. Посмотрите на сайте Центробанка - есть ли у этой фирмы лицензия.
4. Также в открытых источниках несложно найти информацию, сколько существует этот сайт. Если меньше двух лет, лучше не связываться.
5. Ну и в конце концов, если кто-то обещает вам доходы выше процентной ставки ЦБ, это верный признак того, что перед вами мошенники.
Нашему Павлу не повезло дважды. Как только липовая парочка - Ангелина с брокером - исчезла, с ним связалась «коллекторская компания», которая специализируется на возврате денег, выплаченных мошенникам. За процент. Павел, конечно, сомневался. Но компания, как выяснилось, является подразделением известного крупного банка плюс она готова подписать договор с гарантиями возврата вклада в полном объеме. Бумаги подписали, Павел заплатил еще 200 тысяч рублей, и «коллекторы» тут же испарились.
- Это тоже известная схема - с жертвами мошенников связываются коллекторы, адвокаты, юристы, которые предлагают свои услуги по возврату денег, но они в итоге тоже оказываются аферистами. Как ни странно, но процент тех, кого обманывают дважды, тоже довольно высок.