Почему после прививок иммунитет эффективнее, чем у переболевших ковидом

Прививки от коронавируса обрастают немалым количество слухов и мифов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прививки от коронавируса, как и все новое, появившееся в нашей жизни недавно, обрастают немалым количество слухов и мифов. «Комсомолка» регулярно отвечает на народные вопросы о вакцинах вместе с экспертами Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Важные моменты о том, как работают антиковидные прививки и какой иммунитет они дают, по просьбе kp.ru прояснил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук, вирусолог Александр Семенов.

МОЖНО ЛИ ПОДХВАТИТЬ ИНФЕКЦИЮ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ

- Александр Владимирович, может ли все-таки привитый человек заболеть ковидом и как часто такое бывает?

- После прививки от коронавируса (не из-за нее! а при последующем заражении вирусом. - Ред.) можно заболеть, описаны такие случаи. Они крайне редки. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко, не имеют осложнений. А самое главное, что в отличии от заболевших непривитых вакцинированные люди не умирают от ковида.

- Правило о том, что привитым нужно продолжать носить маску, обоснованно на ваш взгляд или это перебор?

- Это абсолютно оправданное требование. Люди, которые сделали прививку, все равно в общественных местах должны надевать на себя маску. Потому что, если, например вы поцеловались с человеком, зараженным коронавирусом, то какое-то время вы будете выделять в окружающую среду возбудителя ковида. Да, вы сами, скорее всего, не заболеете, а вот окружающих заразить можете. Надо думать не только о себе, но и об окружающих.

Люди, которые сделали прививку, все равно должны соблюдать меры безопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОЧЕМУ У ПРИВИТЫХ ЗАЩИТА НАДЕЖНЕЕ, ЧЕМ У ПЕРЕБОЛЕВШИХ

- Наши читатели часто спрашивают: отличается ли иммунитет после перенесенного ковида и после прививки от коронавируса?

- Естественно сформированный иммунитет (то есть после болезни. - Ред.), к сожалению, не лучше вакцинального. По одной простой причине. Вирус меняется, все наверняка слышали про британские, индийские, южноафриканские, южноамериканские штаммы. Они имеют немного другую структуру. И если человек переболел, например, классическим уханьским вариантом вируса, то он легко может заболеть снова, заразившись британским или другим штаммом. Вакцина же сконструирована так, чтобы научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам. Поэтому в данном случае прививка, как ни странно, сформирует иммунитет более эффективный с точки зрения защиты.

Перед вакцинацией врач проверяет самочувствие пациента. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ДНК С ПОМОЩЬЮ ВАКЦИН НЕВОЗМОЖНО

- Вы могли бы рассказать об особенностях работы антиковидных вакцин? В интернете, соцсетях бродит немало страшилок, и часть людей им доверяет...

- В вакцине «КовиВак» (разработка центра им. Чумакова) использован целый вирус. Но он инактивированный (убитый). Людей прививают такими цельновирионными вакцинами давным-давно, в этом нет ничего нового. Например, к этому типу относятся вакцины от бешенства. То есть мы научились такими прививками убивать гораздо более опасный вирус, чем SARS-CoV-2 (бешенство это неизлечимая болезнь. - Ред.). Цельновирионные вакцины безвредны, заразиться ковидом от них нельзя.

Что касается «Спутника V», то эта вакцина создана на основе генетической конструкции, в которой нет так называемой информационной РНК. Сейчас отечественная вакцина на основе информационной РНК еще только разрабатывается и в оборот не допущена. Но в любом случае РНК-вакцины не способны встраиваться в ДНК человека по причине того, что это просто невозможно с точки зрения молекулярной биологии. Словом, как-то изменить генетический код человека ни «Спутник», ни будущие РНК-вакцины не способны.

Несмотря на то, что отечественные вакцины от коронавируса были разработаны в достаточно короткие сроки, они прошли полный цикл доклинический и клинических испытаний. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНЫ НОВЫЕ ПРИВИВКИ

- Это еще одно из опасений: антиковидные вакцины сделали быстро, вдруг они небезопасны?

- Несмотря на то, что отечественные вакцины от коронавируса были разработаны в достаточно короткие сроки, они прошли полный цикл доклинический и клинических испытаний. Всем сомневающимся важно понять: не была создана принципиально новая вакцина, мы просто модифицировали технологические платформы, которые в нашей стране, а до этого в Советском Союзе отрабатывались десятилетиями. Поэтому российские вакцины не должны вызывать опасений, для этого нет совершенно никаких оснований, поверьте.

- И переживать, что поствакцинальный иммунитет быстро пропадет из-за мутаций вируса тоже не стоит?

- Да, вирус мутирует, но вакцины подбираются таким образом, чтобы «воспитать» у человека антитела, которые могут ударить, как я уже говорил, в общее для всех вирусов уязвимое место, независимо от вида штамма. В этом и состоит искусство создания вакцин, иначе все было бы очень просто, прививки можно было бы в любом гараже варить. На самом же деле нужна огромная работа ученых, молекулярных биологов, чтобы вакцина вырабатывала антитела к уязвимому участку вируса.

Более того, этот участок должен быть уязвимым для всех генетических вариантов коронавируса. В Роспотребнадзоре ведется постоянный мониторинг, наблюдение за изменчивостью вируса. И мы уже предпринимаем упреждающие шаги, подбираем возможные варианты на случай, если вирус кардинально изменится.

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