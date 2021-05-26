Пришли в лес, а там парк! Как так?

В Московской области запускают большую программу «Парк в лесу». Фото: Евгения ГУСЕВА

В Московской области запускают большую программу «Парк в лесу». В течение ближайших пяти лет появятся целых 50 новых зон отдыха, которые должны аккуратно вписаться в природу. То есть в лесах сделают пространства с прогулочными дорожками, площадками для спорта и барбекю, беседками, освещением и прочей инфраструктурой.

Звучит, может, и странно, но есть свои резоны. Таким образом природу собираются не губить, а, наоборот, защищать от всяких нерадивых отдыхающих - любителей костров-шашлыков.

К мысли о «парках в лесу» подтолкнул успех пикниковых зон, которые начали создавать лет 5 - 6 назад. Тогда окраины населенных пунктов на границе с лесными массивами представляли собой совсем уж печальное зрелище. Как выходные, как праздник какой, народ прет «на природу», выставляя одноразовые мангалы, расправляя складные столы и стулья. Идешь по окраине леса и видишь меж деревьев десятки сизых столбиков дыма. А после посиделок хоть трудовой десант туда высылай - трава загажена навалами свежего мусора. Пакеты, бутылки, дешевые мангалы.

Не можешь запретить - возглавь! И для отдыхающих начали оборудовать специальные площадки. Сейчас их по области уже больше тысячи. В таких местах стоят беседки, стационарные мангалы, барбекюшницы, скамейки со столами.

Пикниковые зоны за пять лет дали результат: «дикарей» в лесах стало гораздо меньше, следовательно, и мусора.

А теперь вот - новый масштабный проект.

Фото: Предоставлено министерством благоустройства Московской области.

9 из будущих 50 парков уже в работе (см. «Конкретно»). Их сдадут в течение нынешнего года. Еще 41 точку, где будут благоустраивать отдельно взятые участки лесопарков, должны назвать сами жители Подмосковья. Голосование стартовало на портале «Добродел».

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, в «лесных парках» также можно будет кататься на велосипедах и лыжах, всюду обязательно откроют пункты проката разного инвентаря по сезонам.

Вопрос ребром: А природе это не навредит? Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОНКРЕТНО

Девять первых зон отдыха

1. Парк «Ушмарский лес» (Домодедово)

Адрес: села Авдотьино и Никитское.

Когда закончат: сентябрь 2021 года.

Что сделают:

дорожки для прогулок;

детская игровая площадка

на 1,3 тыс. кв. м;

освещение территории

в 4 тыс. кв. м;

38 камер видеонаблюдения.

2. Парк Малевича (Одинцовский городской округ)

Рукотворный каскадный водопад должен стать «чудом природы» парка Малевича (Одинцово). Фото: Предоставлено министерством благоустройства Московской области

Адрес: сельское поселение Барвихинское.

Площадь благоустройства: 5 га (площадь пока известна не везде).

Когда закончат: октябрь 2021 года.

Что сделают:

каскадная система водопада;

смотровые площадки;

деревянные мостки;

прогулочные дорожки среди ручьев;

зарыбливание водоемов (6 видов рыб);

освещение, видеонаблюдение.

3. Парк «Липовая роща» (Одинцовский городской округ)

Адрес: Одинцовский городской округ, Липовая роща.

Площадь благоустройства: 11 га.

Когда закончат: август 2021 года.

Что сделают:

1,3 км прогулочных дорожек;

беговая дорожка на 1,1 км;

детские и спортивные площадки;

зоны отдыха с беседками и скамейками;

площадка для выгула собак.

4. Парк имени Л. Лазутиной (Одинцовский городской округ)

Адрес: Красногорское шоссе, 3.

Когда закончат: июль 2021 года.

Что сделают:

дорожки на 2,7 км;

площадка для выгула собак;

веревочный парк;

освещение.

5. Экопарк «Губайловский» (Красногорск)

Вот такой домик в лесу будет в красногорском парке «Губайловский». Прогулялся под елями - и на мастер-класс. Фото: Предоставлено министерством благоустройства Московской области

Адрес: Красногорск, ул. Лесная.

Когда закончат: июль 2021 года.

Что сделают:

площадка для панна-футбола (небольшая круглая «арена» на двух игроков);

детская игровая площадка;

5 домиков для барбекю;

шезлонги с зарядками для гаджетов;

сцена;

домик-мастерская.

6. Кузьминский лесопарк (Котельники)

Адрес: Котельники, микрорайон Белая Дача, 11.

Когда закончат: август 2021 года.

Что сделают:

детская площадка с освещением;

лавочки, урны;

система освещения.

7. Лыжероллерная трасса (Можайск)

Адрес: Можайск, ул. Москворецкая, 15.

Когда закончат: октябрь 2021 года.

Что сделают:

прогулочная зона;

детские игровые площадки;

беседки.

8. Видновский лесопарк (Ленинский городской округ)

Адрес: Видное, ул. Центральная, 1.

Когда закончат: октябрь 2021 года.

Что сделают:

освещенная лыжная трасса на 3000 м;

павильон с прокатом спортинвентаря, раздевалками и кафе;

детская игровая и спортивная площадки;

парковка.

9. Пестовский парк (Балашиха)

Адрес: Балашиха, ул. Луговая, 9.

Когда закончат: август 2021 года.

Что сделают:

площадки для занятий воркаутом;

зона выгула собак;

скейтпарк;

летний кинотеатр.