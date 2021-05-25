Вопросы гендерного равенства в корпоративном управлении обсудят на ПМЭФ-2021

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В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума состоится сессия «Гендерное равенство в корпоративном управлении. Влияние женщин на устойчивое развитие и рост прибыли». Сессия включена в тематический трек «Объединяя усилия во имя развития».

К участию в сессии приглашены: управляющий партнер по странам СНГ, заместитель руководителя по работе с клиентами по странам Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии компании EY Александр Ивлев, генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид, генеральный директор АО «Национальная Медиа Группа» Светлана Баланова, исполнительный вице-президент по нефтесервисам Baker Hughes Company Мария Боррас, главный исполнительный директор, председатель, член правления X5 Retail Group N.V. Игорь Шехтерман. Модератор сессии – писатель Александр Цыпкин.

В 2020 году впервые не осталось ни одной компании из индекса FTSE 350 с полностью мужским советом директоров. Кризис и пандемия предъявляют все более строгие требования к вопросам равенства и устойчивого развития. Вопросы адаптации бизнеса к новой реальности во многом включают в себя инновации и новые способы мышления и ведения операционной деятельности.

- Равноправное гендерное присутствие в управленческом составе позволяет повысить эффективность работы всей организации. Успешность бизнеса во многом определяется способностью к поиску инновационных и креативных решений, использованием нестандартных подходов к конфликтным и кризисным ситуациям. Разнообразный состав среди руководителей является мощным конкурентным преимуществом компании, – отметил управляющий партнер по странам СНГ, заместитель руководителя по работе с клиентами по странам Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии компании EY Александр Ивлев.

Глобальная современная корпоративная практика говорит о том, что наличие женщин в советах директоров добавляет легитимности компании. Согласно индексу женского предпринимательства (Index of Women Entrepreneurs) Mastercard, 31,9% владельцев бизнеса в России – женщины, по этому показателю страна занимает 6-е место в мире.

Эксперты обсудят, возможно ли эффективно решить задачу гендерного равенства законодательными мерами, действительно ли наличие женщин в руководстве может помочь улучшить показатели бизнеса, а также роль конкурсов и ассоциаций в вопросе решения гендерного равенства в руководстве компаний.

Все подробности подготовки ПМЭФ-2021 – на официальном сайте и в телеграм-канале Фонда Росконгресс.