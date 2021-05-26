Россия - Дания 26 мая 2021: прямая онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 2021 от Первого канала

Россия сыграет с Данией матч ЧМ-2021 по хоккею. Фото: REUTERS

Сборная России в среду, 26 мая, сыграет свой четвертый матч на чемпионате мира по хоккею 2021. В соперниках у команды Валерия Брагина - сборная Дании. Россияне вступают в бой после обидного поражения от команды Словакии со счетом 1:3. У нас в активе - уже есть победы над Чехией 4:3 и Великобританией со счетом 7:1.

Матч Россия - Дания - шанс пополнить очковый багаж нашим перед стартом плей-офф чемпионата мира. Согласно раскладам букмекеров, россияне - явный фаворит игры против Дании, которая пройдет 26 мая 2021 года в Риге. Но надо помнить, что на ЧМ-2021 уже случилось немало сенсаций. Так что для того, чтобы не пополнить список тех, кто сенсационно уступил, надо сохранять бдительность от начала до конца поединка.

Если же говорить о последних новостях сборной России по хоккею на ЧМ-2021 в Латвии, то у нас не будет точно в команде Овечкина и Самсонова. Хотя их "Вашингтон" вылетел из плей-офф Кубка Стэнли, эти хоккеисты не сыграют за на турнире из-за травм, сообщила пресс-служба сборной России.

Однако же, 26 мая в расположении сборной должны появиться новые игроки - Дмитрий Орлов и Владимир Тарасенко. После карантина они смогут влиться в состав российской команды.

Смотрите матч Россия-Дания в прямом эфире. Трансляция предоставлена Первым каналом. Россия-Дания. Прямой эфир 21 мая 16.00. Трансляция Первого канала.