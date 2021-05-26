Вопрос дня: Куда собираются на отдых звезды и политики? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Лет 40 отдыхаю в Крыму. Несколько дней или несколько недель - значения не имеет, на этой земле восстанавливается ощущение жизни быстро. Для меня главное там - пасека в предгорьях. Пчелы - это сила. Может, получится съездить в Ялту. А потом - предвыборная гонка...

Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ, актер, режиссер:

- Был послом на футбольном чемпионате мира-2018, но сейчас в Питер на Евро вряд ли соберусь. А вот после постковидных залежей на диване хочу восстановить физическую форму и немножко покидать мяч в баскетбольную корзину, вспоминая, как заходил в гости к великому Александру Гомельскому. Очень хочется посетить любимую Тоскану, хотя там наш «Спутник» и не котируется.

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам СНГ:

- Слишком много работы на лето. Что останется - использую для отдыха в России. На юге, скорее всего.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- У меня только что вышла в бумаге книга «Предел», а в конце июля ожидается «Семь дней до Мегиддо». Между этими событиями устремимся в июне в Грецию всей семьей. Получилось забронировать тур - не очень надолго. Греческие острова - одни из моих любимых после Италии. Буду ли работать там - не знаю, но ноутбук возьму в любом случае.

Вячеслав ЕКИМОВ, президент Федерации велоспорта, олимпийский чемпион:

- Планы на лето - в Санкт-Петербург привезем Кубок наций. Один из трех этапов Кубка мира, которые планирует международная федерация как отбор на чемпионат планеты. Два из них - в Англии и Колумбии - «упали» из-за пандемии, а мы вот проведем 8 - 11 июля. И еще я дом свой в Испании полтора года не видел. Думаю вылететь в эти дни, не напрямую. Не знаю, что там увижу.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:

- Прошлое лето пошло насмарку - все-таки карантин. Сейчас мое лето - это Подмосковье под Железнодорожным, вольное дачное пространство. Там, где Анна Каренина под поезд бросалась, у меня сейчас обитают три брошенные собаки и три кошки, все в наследство достались. И живопись продвигаю - выставка на Таганке, в галерее в Товарищеском переулке. Лето - штука очень короткая. Как хорошо ничего не делать, а потом еще отдохнуть.