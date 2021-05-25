Певица Глюкоза пришла на «Жару» без одежды - в открытом купальнике

Глюкоза пришла на "Жару" в максимально открытом наряде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве вечером 25 мая проходит вечеринка перед летней «Жарой». Сам фестиваль состоится в конце июня, а пока звезды собрались на препати, где по традиции общались, а заодно демонстрировали обновки. Большинство нарядились в летние костюмы, элегантные платья и только одна звезда смогла всех удивить. На каждой вечеринке есть своя королева – в этот раз ей стала Наталья Ионова, известная поклонникам, как певица Глюкоза.

Глюкоза, которой через две недели исполнится 35 лет – в отличной форме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоит отметить, что Глюкоза, которой через две недели исполнится 35 лет – в отличной форме. Маме двух дочерей, точнее ее фигуре может позавидовать даже топ-модель Ирина Шейк. Глюкоза ежедневно занимается спортом, поэтому результат тренировок – ее идеальное тело. На «Жаре» Наташа почему-то решила его всем продемонстрировать во всей красе. Такие вещи стилисты разрешают носить женщинам с такими параметрами, как у Глюкозы. Но на пляже, на тематической вечеринке – там этот образ, возможно, смотрелся бы уместно. На дорожке Глюкоза выглядела странно.

Наташа явилась на красную дорожку в открытом купальнике, скроенном из тонких бретелей. Спина – полностью открыта, грудь поддерживают пару полосок. Хорошо, что ноги Глюкоза прикрыла прозрачным парео в виде юбки.

Спина – полностью открыта, грудь поддерживают пару полосок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мне кажется, что это один из худших образов, в котором она могла выйти на мероприятие. Прическа, макияж абсолютно не подходят к выбранному образу. Дресс-код мероприятия Fashion Summer все же предполагает летние наряды, а не пляжные. Если очень хотелось показать фигуру, то можно было бы выбрать тунику или платье из прозрачной ткани. Декоративные лямочки и завязки тоже актуальны, но опять же если это купальник – то не на красной дорожке. Наталья очень красивая женщина, но оделась не уместно в этот раз, – прокомментировал kp.ru выход певицы Глюкозы стилист Анвар Очилов.

Посмотрим, как нарядится Глюкоза на красную дорожку международного фестиваля «Жара», который пройдет с 23 по 27 июня в Москве, в Лужниках.