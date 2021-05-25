"Клали глаз на ребят, которым даже 18 лет нет": Виктор Дробыш раскрыл правду об артистах, приезжавших за мальчиками

Продюсер, композитор Виктор Дробыш Фото: Борис КУДРЯВОВ

Виктор Дробыш за свою многолетнюю карьеру всякого насмотрелся. Музыкант не боится откровенно говорить о закулисье шоу-бизнеса. На этот раз продюсер рассказал, как ему приходилось спасать детей на "Фабрике звезд" от известных геев.

Виктор Дробыш долгое время жил и работал в Финляндии и Германии. По его словам, в Европе вокруг него было много людей нетрадиционной ориентации. Однако продюсера совсем не волновал этот вопрос. "Не было никакой ни брезгливости, ни отвращения к этому. Мне было абсолютно плевать. Оказывается, я был абсолютно толерантный парень", - отметил он в эфире YouTube-шоу "Надо обсудить".

А вот после возвращения в Россию продюсер столкнулся с агрессивным поведением представителей сексуальных меньшинств. "Самое сильное, я столкнулся с этим на «Фабрике звезд», когда приезжали звезды наши, клали глаз на молодых ребят, которым даже 18 лет нет", - огорошил он признанием.

Музыкант не стал называть фамилии артистов-содомитов. "Но я, оказывается, должен был детей защищать. Меня даже их родители просили защищать", - вспомнил Дробыш.

Продюсер также поведал, как ему пришлось столкнуться с предательством. Он пожаловался на победителя шестой "Фабрики звезд" Дмитрия Колдуна. Во время проекта Виктор Яковлевич возлагал на исполнителя большие надежды. Колдуну не хватало до победы чуть-чуть. Тогда продюсер пригласил на "Фабрику" группу Scorpions. Дмитрий исполнил с легендарными музыкантами несколько песен.

По мнению композитора, именно это и позволило юному певцу стать победителем. У Колдуна даже был шанс отправиться на гастроли с группой, однако исполнитель в итоге променял все это на короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова и участие в конкурсе Евровидение. "К сожалению, стразы и ремешки с блестками, и подарки от Филиппа Киркорова оказались ему дороже, чем тур по всей стране с Scorpions. По всем городам России он мог его разогревать, но он выбрал Евровидение и Филиппа Киркорова. Вот так я в первый раз столкнулся с предательством", - вздохнул 54-летний артист.

С болью в сердце Виктор Яковлевич сообщил и о расставании с Ильей Милохиным. Вскрылась неприятная правда о молодом артисте. Оказалось, он употребляет запрещенные вещества, а такое продюсер категорически не приемлет. "У меня есть одно требование - никаких наркотиков. Для меня эта тема запретная", - заявил наставник.

Он добавил, что не знал о зависимости 20-летнего Милохина, иначе никогда бы не стал с ним работать. "Я не хочу, чтобы у меня в офисе ширялись, нюхали, глотали, капали… Не знаю, что они делают с этими веществами", - резюмировал он.