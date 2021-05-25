«Экосистема» собрал экологов из 85 регионов России

Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема» проходит под Череповцом с 23 по 27 мая. Фото: Instagram.com

Под Череповцом собрались экоактивисты из 85 регионов России: 150 человек участвуют очно, 360 — онлайн.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков зачитал приветствие Президента РФ Владимира Владимировича Путина участникам мероприятия: «Сегодня Вологодская область гостеприимно встречает активистов экологических, волонтерских движений, представителей органов власти и предпринимательских кругов из многих регионов нашей страны, тех, кто по долгу службы и по призванию содействует большому и ответственному делу — сбережению нашего природного богатства».

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов зачитал приветствие участникам форума от заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко: «В последние годы ни один экологический проект не обходится без участия молодых, неравнодушных, ответственных ребят со всех регионов нашей страны. Как сказал Президент России, мы должны не только оперативно решать последствия экологических кризисов, но и не допускать их. В программе молодежного форума множество вопросов: экологичное потребление, переработка твердых коммунальных отходов, «зеленый» бизнес, кейс-платформа и грантовый конкурс. У каждого участника будет возможность показать свои проекты или предложить новые решения».

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отметил, что регионы направили сюда лучших экологических активистов: «Мы все хотим видеть наши леса зелеными, реки — чистыми, парки, скверы и набережные — благоустроенными, дворы — удобными для жизни. Мы сможем это сделать, потому что мы вместе, мы — одна команда».

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков напомнил, что идея форума впервые обсуждалась осенью 2020 года на финале конкурса «Мастера гостеприимства», когда участница из Вологодской области презентовала экологические маршруты по своему региону.

«Меньше чем за полгода из экологической инициативы выросло молодежное событие федерального уровня. Форум «Экосистема» стал мероприятием, которое придумывали и создавали по крупицам сами молодые люди. К идее присоединились победители грантового конкурса Росмолодежи, которые являются авторами экологических проектов, участники конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей», которые увлекаются экологической тематикой и многие другие. По тематике форума были проведены многочисленные совещания и стратегические сессии, инициативу поддержало руководство Вологодской области, представители крупного бизнеса и некоммерческих организаций. И вот сейчас сотни молодых людей из разных регионов России, увлеченных экологической повесткой, приехали в Вологодскую область. Уверен, что обсуждаемые на форуме актуальные вопросы, связанные с сохранением природы, масштабируются в новые интересные инициативы, которые будут реализованы в регионах России», — подчеркнул Антон Сериков.

Церемония открытия форума завершилась выступлением рэпера Кравца и участников телепроектов «Голос», «Новая Волна», «Главная Сцена».

В рамках форума состоится Всероссийский конкурс молодежных проектов. На поддержку претендуют более 100 проектов. Эксперты рассказали молодым активистам, как правильно заполнить заявки, как проходит защита проектов и что нужно, чтобы проект отметила экспертная комиссия. Рекомендованных получателей грантов объявят на закрытии форума.

Презентация проектов пройдет на форуме завтра, 25 мая.

Также сегодня участники форума обсудили проблемы сохранения водоемов, ответственного лесопользования.

Справка «КП»

Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема» проходит под Череповцом с 23 по 27 мая. Организатор мероприятия — Росмолодежь совместно с Правительством Вологодской области.

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