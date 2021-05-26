Михаил Мурашко: Ковид опасен в любом возрасте

Министр здравоохранения РФ Михаил МУРАШКО.

- Насколько серьезные последствия дает ковид? Мы нередко слышим, что до 80% заболевших переносят инфекцию легко. А что потом?

- Коронавирусная инфекция, перенесенная даже в легкой форме, не проходит бесследно. Существует исследование, авторы которого сравнили переболевших ковидом с теми, кто переболел гриппом. Помимо повышенного риска смерти у переболевших ковидом отмечались риски целого ряда серьезных заболеваний. Примерно в полтора раза увеличивался риск отказа почек и сердца, а также болезней, связанных с нарушением свертываемости крови, почти в два раза чаще встречались инсульт и остановка дыхания, в три раза выше был риск острой тромбоэмболии легочной артерии, а также энцефалита, в пять раз выше был риск миопатий.

Именно поэтому мы активно призываем наших граждан вакцинироваться. На сегодняшний день единственный способ избежать действительно тяжелых осложнений. К тому же мы видим, что вирус мутирует, а наши вакцины успешно с мутациями борются.

Постковид. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Как убедить вакцинироваться людей в расцвете сил - в 35 - 50 лет? Среди них немало тех, кто считает, что тяжелая форма ковида им не грозит?

- Мнение, что молодые люди не подвержены тяжелой форме коронавирусной инфекции, ошибочно. Вакцинация необходима всем по нескольким причинам. Риск тяжелого течения, осложнений и даже смерти присутствует всегда, вне зависимости от возраста. Вакцинировавшись, человек защищает не только себя, но и окружающих близких: например, беременных, детей, пожилых родственников, которых он может заразить незаметно для себя. Для пожилых и людей среднего возраста коронавирусная инфекция может вовсе привести к смерти. В вопросе вакцинации необходимо проявить ответственность не только за свое здоровье, но и позаботиться о здоровье своих близких. К тому же вакцинация позволит нам быстрее выйти из ограничений и вернуться к нормальному образу жизни.

Три кита вакцинации в России. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Записаться на вакцинацию можно

• Через сайт госуслуг - gosuslugi.ru

На портале также появилась новая форма обратной связи по вакцинации от COVID-19. Ее нужно заполнить, если не получается записаться на вакцинацию или в регионе отсутствует вакцина.

• По единому бесплатному телефону «Горячей линии»:

8-800-200-01-12

• Получить информацию о том, где и как пройти вакцинацию, - по бесплатному федеральному короткому номеру 122

• Также общая информация о вакцинации размещена на портале «Стопкоронавирус.рф»

166 858 человек в России умерло от COVID-19

(По официальным данным Росстата)

За сколько дней коронавирус убивает человека?

От 10 до 41 суток, если пациент был моложе 70 (при медианном показателе 20 суток*);

от 6 до 19 суток, если пациент был старше 70 (при медианном показателе 11,5 суток).

*Медианный показатель 20 суток означает, что 50% заболевших данной категории скончались до 20-х суток болезни, а 50% - после.

Материал опубликован в спецвыпуске КП «Все на вакцинацию», май 2021 года