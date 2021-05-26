Избавился от тревоги: Что говорят звезды и простые люди, которые привились от коронавируса

Елена МАЛЫШЕВА: «Юрий Николаев - наша суперзвезда. Человек, анамнез медицинский которого такой, что я даже советовалась с главным онкологом, прививать его или нет. И он сказал мне: «Однозначно привить».
Телеведущий, прежде чем вакцинироваться, проконсультировался с главным телеврачом страны Еленой Малышевой. А после прививки и выработки антител народный артист отправился на съемки нескольких телепроектов. К примеру, Юрий Николаев - член жюри телевизионного конкурса «Новая звезда».
После прививки Николаев поделился с Малышевой: «Чувствую я себя без изменений - ни хуже ни лучше. Ни повышения температуры, ни побочных других явлений не ощутил. Болевых ощущений не чувствую. Я просто почувствовал себя увереннее в завтрашнем дне. Сейчас, когда все мы под угрозой этого дурацкого коронавируса, вдруг появилась возможность как-то остановить эту пандемию. Поэтому почему бы не воспользоваться этим шансом. Хуже от этого не будет».
Юрий СТОЯНОВ.
Народный артист одним из первых привился от коронавируса. Юрий Николаевич рассказал «Комсомольской правде» о том, что после вакцинации избавился от тревожности из-за возможности заразиться коронавирусом.
- После первого укола у меня было не ахти как много антител. А после второго уже где-то в 6 раз больше, чем у человека, серьезно переболевшего коронавирусом. Помимо того что ты защищен с медицинской точки зрения, ты психологически защищен - это очень важно, так как ты освобождаешь очень важный центр тревоги в своей голове. Это не значит, что можно безбашенно себя вести - плевать на маску и всякие средства гигиены. Все правила надо продолжать соблюдать. Но то, что ты избавляешься от преследующей тебя тревоги, - вот это очень важно. А страшно то, что болеют и уходят люди, умирают коллеги.
Леонид ЯКУБОВИЧ.
Звезда телешоу не только снимается в «Поле чудес», но и играет в театральных постановках. Привиться Леонид Аркадьевич решил в этом году после смерти товарища Бориса Грачевского от осложнений коронавирусной пневмонии. Якубович отметил, что многие его друзья ушли из жизни из-за ковида: «Умер близкий мне человек Боря Грачевский. Уже восьмой. И я решил, что надо, потому что общаюсь со слишком большим количеством людей. Мало того что я по возрасту в группе риска, так у меня еще съемки, в театре работа. Решил, что лучше сделать, потому что все-таки дома жена, дети».
Дмитрий ХАРАТЬЯН с супругой, Мариной МАЙКО
Дмитрий Харатьян привился с супругой, 50-летней Мариной Майко. Жена Дмитрия Харатьяна, отвечая на нападки антипрививочников, рассказала, почему сделала выбор в пользу вакцинации - в ее семье из-за коронавируса умерли два человека. Марина Майко поделилась личной трагедией: «Не могу себе простить, что когда-то колебалась и не смогла уговорить близких: мы с мужем потеряли отцов. Мама моя переболела и теперь с осложнениями. Мой друг, здоровый мужчина, «сгорел» за три дня. Я не буду перечислять, сколько близких ушло в эту пандемию. Я сделала свой выбор осознанно. У вас тоже есть право на свой собственный». Марина рассказала, что после прививки у нее один день была температура, - о возможности такой реакции врачи предупреждали заранее.
Антон Войцеховский:
Антон ВОЙЦЕХОВСКИЙ.
- Я вакцинировался. За свою жизнь я много что в себя вкалывал, в том числе и вакцины. Так что эта прививка не первая…
Стоит ли опасаться вакцины? На этом этапе уже нет. Слишком большое количество людей поставили себе прививку. Был бы сбой - он бы уже себя проявил. Опасно ли вакцинирование? Да, как, например, прием аспирина.
Любой вменяемый антрополог объяснит, что вакцины - это не «что-то искусственное», а это наша человеческая способность приспосабливаемости к миру. Жираф отрастил шею, чтобы есть свежую листву. А мы вырастили мозг. И он позволяет нашему виду сопротивляться трендецам окружающей природы. (Личная страница в соцсетях)
Наталия Карловская:
Наталия КАРЛОВСКАЯ.
- Вакцинировалась. Пока не знаю, поможет ли это в будущем пересекать границы без ПЦР-тестов, карантинов и получить действительный в других странах «ковидный сертификат» или «иммунный паспорт».
Но Греция, кстати, уже объявила о том, что принимает туристов, привитых «Спутником», с такой же инициативой выступает и ряд других стран...
В любом случае очень надеюсь, что хотя бы не заболею. Чувствую себя отлично. (Личная страница в соцсетях)
Максим Андрианов:
Максим АНДРИАНОВ.
- Мне так хотелось выехать к теплому морю, что я пошел на все. Для своего спокойствия вакцинировался, для спокойствия Роспотребнадзора сдал все ПЦР-тесты. Понервничал, когда Россия прекратила авиасообщение с Турцией. Но все это ерунда по сравнению с тем, что теперь я счастливо облезаю от загара! (Личная страница в соцсетях)
Татьяна Комарда:
Татьяна КОМАРДА.
- Ну что я могу сказать: наблюдала я в последние два месяца своих родных и друзей, переболевших ковидом. Все они говорили одно и то же: «О-о-о, мало не кажется!»
У кого-то температура больше 39 градусов десять дней подряд и слабость такая, что в 11 часов утра человек не в состоянии держать телефонную трубку в руках. Кого-то кашель выворачивает так, что приходится висеть в ванной над раковиной. Кто-то полежал в больнице. Кто-то полежал в больнице на животе или на кислороде.
И особенно убедившая меня комбинация - это когда ты в одном из перечисленных состояний дома, а пожилая мама в больнице - не берет трубку.
Короче, оценив все вышеуслышанное, я сделала прививку.
Как сказала жена моего брата, в мирное время убежденная антипрививочница: «В ситуации пандемии это наш долг!» И сама, кстати, вакцинировалась на стадии испытаний.
Конечно, очень помогает, когда ты, получая очередное образование, последние несколько лет толчешься на биофаке МГУ, и понятия вроде «вектор на базе аденовируса», или «матричная рнк», или «рекомбинантная вакцина» кажутся тебе такими же очевидными, какими в годы учебы на филфаке были фрикативные согласные или дактилическая клаузула.(Личная страница в соцсетях)
Глас народа/ Прочитано в соцсетях
Давно пора в вопросе вакцинации убрать все церемонии. А то чипы ищут, то еще к чему-то цепляются постоянно. И да, самовыражение и свобода непривитых заканчиваются там, где нарушаются чужие границы. Почему привитые люди до сих пор должны из-за таких ходить в масках и вообще испытывать какие-то неудобства? Прививки есть, эту тему можно было давно закрыть.
Дарья.
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Если не удается людей убедить вакцинироваться - простите, сограждане, но это демонстрирует огрехи в вашем образовании и понимании «мира вокруг нас», то, я считаю, нужно применять какие-то гуманные меры принуждения. Если популяция будет привита, вирусу негде будет разгуливать и мутировать. А так, конечно, мутанты «пробивают» приобретенный иммунитет. В результате даже те, кто привился, страдают из-за непривившихся, которые становятся инкубаторами для выведения новых штаммов, уходящих от вакцин.
Елена.
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Сергей Ш.
В силу ряда причин из моих друзей я оказался единственным непривитым и единственным заболевшим. Я уже почти неделю в больнице. Капельницы, уколы, ингаляции... К вечеру соседу стало легче, он как-то взбодрился, надел свежую белоснежную футболку. Легли - задремали. 22.40. И тут Борис начал задыхаться и закатывать глаза. Неистово долбя по кнопке экстренного вызова, я вскочил и стал звать врача. 7 (семь!) секунд ожидания, и началось! Реаниматолог, реанимационная бригада, адреналин, дифибрилляторы... Пятнадцать человек в течение часа «уговаривали» Бориса не уходить. Несколько раз казалось, что это удалось. Но... Борис покинул нас. Он умер от ковида прямо на моих глазах. Врачи и сестры оказались бессильны.
КСТАТИ
После поступления в оборот третьей российской вакцины «КовиВак» мы задали вопросы директору Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН, доктору медицинских наук, члену-корреспонденту РАН Айдару Ишмухаметову.
«КовиВак» «чумаковцы» начали разрабатывать в феврале 2020-го, а зарегистрировали ее спустя год, после подтверждения безопасности и эффективности.
1. Когда в вашем центре появились первые привитые «КовиВак»?
- Осенью прошлого года. Примерно 6 - 7 месяцев назад.
2. Кто-нибудь из них заболел ковидом?
- Нет, ни один человек.
3. Бытует представление, что у «КовиВак» очень мало побочных эффектов и они слабые. Это правда?
- Из четырехсот добровольцев, участвовавших в 1-й и 2-й фазах испытания вакцины, побочных эффектов не было ни у кого. Максимум - небольшая боль и отечность в месте введения ненадолго.
4. Диванные эксперты утверждают: мол, отсутствие побочки у цельновирионной вакцины заведомо говорит о том, что она слабая.
- Это глупость. Вся история цельновирионных вакцин показывает: они низкореактогенные. Фактически вакцинация ими - это имитация нормального, естественного процесса встречи с инфекционным агентом. Человек реагирует только на него, а не на еще какие-то сопутствующие элементы. Поэтому прививка в абсолютном большинстве случаев переносится легко.
АКЦИЯ
Аэрофлот объявил о начале акции «Мили вакцинации». Первым 10 тысячам пассажиров, которые сделают прививку от COVID-19, предоставят соответствующий сертификат, и если они совершат перелет, получат 10 000 миль «Аэрофлот Бонус». Первый этап вакцинирования должен быть пройден после 15 мая. Подробности - на сайте авиаперевозчика.
Материал опубликован в спецвыпуске КП «Все на вакцинацию», май 2021 года