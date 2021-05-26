Избавился от тревоги: Что говорят звезды и простые люди, которые привились от коронавируса

Елена МАЛЫШЕВА: «Юрий Николаев - наша суперзвезда. Человек, анамнез медицинский которого такой, что я даже советовалась с главным онкологом, прививать его или нет. И он сказал мне: «Однозначно привить».

Юрий Николаев, 72 года

Телеведущий, прежде чем вакцинироваться, проконсультировался с главным телеврачом страны Еленой Малышевой. А после прививки и выработки антител народный артист отправился на съемки нескольких телепроектов. К примеру, Юрий Николаев - член жюри телевизионного конкурса «Новая звезда».

После прививки Николаев поделился с Малышевой: «Чувствую я себя без изменений - ни хуже ни лучше. Ни повышения температуры, ни побочных других явлений не ощутил. Болевых ощущений не чувствую. Я просто почувствовал себя увереннее в завтрашнем дне. Сейчас, когда все мы под угрозой этого дурацкого коронавируса, вдруг появилась возможность как-то остановить эту пандемию. Поэтому почему бы не воспользоваться этим шансом. Хуже от этого не будет».

Юрий Стоянов, 63 года

Юрий СТОЯНОВ.

Народный артист одним из первых привился от коронавируса. Юрий Николаевич рассказал «Комсомольской правде» о том, что после вакцинации избавился от тревожности из-за возможности заразиться коронавирусом.

- После первого укола у меня было не ахти как много антител. А после второго уже где-то в 6 раз больше, чем у человека, серьезно переболевшего коронавирусом. Помимо того что ты защищен с медицинской точки зрения, ты психологически защищен - это очень важно, так как ты освобождаешь очень важный центр тревоги в своей голове. Это не значит, что можно безбашенно себя вести - плевать на маску и всякие средства гигиены. Все правила надо продолжать соблюдать. Но то, что ты избавляешься от преследующей тебя тревоги, - вот это очень важно. А страшно то, что болеют и уходят люди, умирают коллеги.

Леонид Якубович, 75 лет

Леонид ЯКУБОВИЧ.

Звезда телешоу не только снимается в «Поле чудес», но и играет в театральных постановках. Привиться Леонид Аркадьевич решил в этом году после смерти товарища Бориса Грачевского от осложнений коронавирусной пневмонии. Якубович отметил, что многие его друзья ушли из жизни из-за ковида: «Умер близкий мне человек Боря Грачевский. Уже восьмой. И я решил, что надо, потому что общаюсь со слишком большим количеством людей. Мало того что я по возрасту в группе риска, так у меня еще съемки, в театре работа. Решил, что лучше сделать, потому что все-таки дома жена, дети».

Дмитрий Харатьян (61 год) с супругой, Мариной Майко (50 лет)

Дмитрий ХАРАТЬЯН с супругой, Мариной МАЙКО

Дмитрий Харатьян привился с супругой, 50-летней Мариной Майко. Жена Дмитрия Харатьяна, отвечая на нападки антипрививочников, рассказала, почему сделала выбор в пользу вакцинации - в ее семье из-за коронавируса умерли два человека. Марина Майко поделилась личной трагедией: «Не могу себе простить, что когда-то колебалась и не смогла уговорить близких: мы с мужем потеряли отцов. Мама моя переболела и теперь с осложнениями. Мой друг, здоровый мужчина, «сгорел» за три дня. Я не буду перечислять, сколько близких ушло в эту пандемию. Я сделала свой выбор осознанно. У вас тоже есть право на свой собственный». Марина рассказала, что после прививки у нее один день была температура, - о возможности такой реакции врачи предупреждали заранее.

Антон Войцеховский:

Антон ВОЙЦЕХОВСКИЙ.

- Я вакцинировался. За свою жизнь я много что в себя вкалывал, в том числе и вакцины. Так что эта прививка не первая…

Стоит ли опасаться вакцины? На этом этапе уже нет. Слишком большое количество людей поставили себе прививку. Был бы сбой - он бы уже себя проявил. Опасно ли вакцинирование? Да, как, например, прием аспирина.

Любой вменяемый антрополог объяснит, что вакцины - это не «что-то искусственное», а это наша человеческая способность приспосабливаемости к миру. Жираф отрастил шею, чтобы есть свежую листву. А мы вырастили мозг. И он позволяет нашему виду сопротивляться трендецам окружающей природы. (Личная страница в соцсетях)

Наталия Карловская:

Наталия КАРЛОВСКАЯ.

- Вакцинировалась. Пока не знаю, поможет ли это в будущем пересекать границы без ПЦР-тестов, карантинов и получить действительный в других странах «ковидный сертификат» или «иммунный паспорт».

Но Греция, кстати, уже объявила о том, что принимает туристов, привитых «Спутником», с такой же инициативой выступает и ряд других стран...

В любом случае очень надеюсь, что хотя бы не заболею. Чувствую себя отлично. (Личная страница в соцсетях)

Максим Андрианов:

Максим АНДРИАНОВ.

- Мне так хотелось выехать к теплому морю, что я пошел на все. Для своего спокойствия вакцинировался, для спокойствия Роспотребнадзора сдал все ПЦР-тесты. Понервничал, когда Россия прекратила авиасообщение с Турцией. Но все это ерунда по сравнению с тем, что теперь я счастливо облезаю от загара! (Личная страница в соцсетях)

Татьяна Комарда:

Татьяна КОМАРДА.

- Ну что я могу сказать: наблюдала я в последние два месяца своих родных и друзей, переболевших ковидом. Все они говорили одно и то же: «О-о-о, мало не кажется!»

У кого-то температура больше 39 градусов десять дней подряд и слабость такая, что в 11 часов утра человек не в состоянии держать телефонную трубку в руках. Кого-то кашель выворачивает так, что приходится висеть в ванной над раковиной. Кто-то полежал в больнице. Кто-то полежал в больнице на животе или на кислороде.

И особенно убедившая меня комбинация - это когда ты в одном из перечисленных состояний дома, а пожилая мама в больнице - не берет трубку.

Короче, оценив все вышеуслышанное, я сделала прививку.

Как сказала жена моего брата, в мирное время убежденная антипрививочница: «В ситуации пандемии это наш долг!» И сама, кстати, вакцинировалась на стадии испытаний.

Конечно, очень помогает, когда ты, получая очередное образование, последние несколько лет толчешься на биофаке МГУ, и понятия вроде «вектор на базе аденовируса», или «матричная рнк», или «рекомбинантная вакцина» кажутся тебе такими же очевидными, какими в годы учебы на филфаке были фрикативные согласные или дактилическая клаузула.(Личная страница в соцсетях)

Глас народа/ Прочитано в соцсетях

«Непривитые люди - это инкубаторы для новых мутаций вируса»

Давно пора в вопросе вакцинации убрать все церемонии. А то чипы ищут, то еще к чему-то цепляются постоянно. И да, самовыражение и свобода непривитых заканчиваются там, где нарушаются чужие границы. Почему привитые люди до сих пор должны из-за таких ходить в масках и вообще испытывать какие-то неудобства? Прививки есть, эту тему можно было давно закрыть.

Дарья.

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Если не удается людей убедить вакцинироваться - простите, сограждане, но это демонстрирует огрехи в вашем образовании и понимании «мира вокруг нас», то, я считаю, нужно применять какие-то гуманные меры принуждения. Если популяция будет привита, вирусу негде будет разгуливать и мутировать. А так, конечно, мутанты «пробивают» приобретенный иммунитет. В результате даже те, кто привился, страдают из-за непривившихся, которые становятся инкубаторами для выведения новых штаммов, уходящих от вакцин.

Елена.

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Сергей Ш.

В силу ряда причин из моих друзей я оказался единственным непривитым и единственным заболевшим. Я уже почти неделю в больнице. Капельницы, уколы, ингаляции... К вечеру соседу стало легче, он как-то взбодрился, надел свежую белоснежную футболку. Легли - задремали. 22.40. И тут Борис начал задыхаться и закатывать глаза. Неистово долбя по кнопке экстренного вызова, я вскочил и стал звать врача. 7 (семь!) секунд ожидания, и началось! Реаниматолог, реанимационная бригада, адреналин, дифибрилляторы... Пятнадцать человек в течение часа «уговаривали» Бориса не уходить. Несколько раз казалось, что это удалось. Но... Борис покинул нас. Он умер от ковида прямо на моих глазах. Врачи и сестры оказались бессильны.

КСТАТИ

Побочных эффектов не было ни у кого

После поступления в оборот третьей российской вакцины «КовиВак» мы задали вопросы директору Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН, доктору медицинских наук, члену-корреспонденту РАН Айдару Ишмухаметову.

«КовиВак» «чумаковцы» начали разрабатывать в феврале 2020-го, а зарегистрировали ее спустя год, после подтверждения безопасности и эффективности.

1. Когда в вашем центре появились первые привитые «КовиВак»?

- Осенью прошлого года. Примерно 6 - 7 месяцев назад.

2. Кто-нибудь из них заболел ковидом?

- Нет, ни один человек.

3. Бытует представление, что у «КовиВак» очень мало побочных эффектов и они слабые. Это правда?

- Из четырехсот добровольцев, участвовавших в 1-й и 2-й фазах испытания вакцины, побочных эффектов не было ни у кого. Максимум - небольшая боль и отечность в месте введения ненадолго.

4. Диванные эксперты утверждают: мол, отсутствие побочки у цельновирионной вакцины заведомо говорит о том, что она слабая.

- Это глупость. Вся история цельновирионных вакцин показывает: они низкореактогенные. Фактически вакцинация ими - это имитация нормального, естественного процесса встречи с инфекционным агентом. Человек реагирует только на него, а не на еще какие-то сопутствующие элементы. Поэтому прививка в абсолютном большинстве случаев переносится легко.

АКЦИЯ

Получи мили!

Аэрофлот объявил о начале акции «Мили вакцинации». Первым 10 тысячам пассажиров, которые сделают прививку от COVID-19, предоставят соответствующий сертификат, и если они совершат перелет, получат 10 000 миль «Аэрофлот Бонус». Первый этап вакцинирования должен быть пройден после 15 мая. Подробности - на сайте авиаперевозчика.

Материал опубликован в спецвыпуске КП «Все на вакцинацию», май 2021 года