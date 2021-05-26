Поедет ли Навальный строить БАМ

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно новой концепции, новые "исправительные центры", где будут работать заключенные, которыми собираются заменить мигрантов, могут появиться практически где угодно в любом количестве. Даже на БАМе, где уже развернуто активное строительство: военные железнодорожники тянут вторые пути БАМа от Улака до Февральска длиной 340 километров. Они пройдут по территории Амурской области вдоль автодублера БАМа и разгрузят существующие пути, построенные в советские годы.

По данным проекта Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и РЖД в "исправительных центрах" на БАМе уже трудоустроено порядка 100 человек, ведутся переговоры о трудоустройстве еще 500. Всего около 600 человек будут постоянно трудиться на этой стройке. Даже если кто-то заболеет или решит передохнуть (никто ведь не заставляет), их заменят другими зеками.

Пока востребованы разнорабочие, бетонщики, арматурщики, сварщики. Но число вакансий со временем могут расширить, так как развитие БАМа будет давать все больше рабочих мест (говорят, что число заключенных на стройках БАМа может вырасти до 2-3 тысяч человек). Сама стройка будет актуальной еще многие годы: дорогой продолжат связывать труднодоступные регионы, где предприниматели осваивают природные богатства и ресурсы, которые перед Великой Отечественной войной дали необходимый толчок индустриализации страны. Чтобы заставить БАМ и сегодня работать на полную мощность часть путей необходимо реконструировать, увеличить их пропускную способность для растущих потребностей тяжелой промышленности.

Замена мигрантов, которые не смогли вернуться в Россию из-за пандемии стала очевидна в правительстве еще в апреле. Поэтому вице-премьер Марат Хуснуллин поручил РЖД, ФСИН и Минтрансу проработать вопрос привлечения к работам заключенных. И уже после 20 мая глава ФСИН Александр Калашников и глава Минюста России Константин Чуйченко заявили, что мигрантов на стройках заменят его подопечные. Они подчеркнули, что "исправительные центры" не станут системой ГУЛАГа, а осужденные будут работать в человеческих условиях и получать нормальную зарплату.

- Если зеки будут работать хорошо, они смогут подавать на условно-досрочное освобождение, после которого сохранить свое рабочее место. Такая социализация заключенных позволит им избежать повторных судимостей, - утверждают во ФСИН России.

В Минюсте также отметили, что в колониях сегодня содержится порядка 180 тысяч лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, имеют право перейти на отбытие наказание в виде исправительных работ в таких вот исправительных центрах.

Далеко не все заключенные получат возможность попасть в "исправительные центры". Привлекать к работам будут только "первоходов", которые совершили преступления не связанные с вооруженными грабежами, убийствами, насильственными нападениями и терроризмом. Того же мошенника Навального до работ в "исправительном центре" тоже не допустят, так как он склонен к побегу и злостно нарушает режим в колонии.

Кандидатов будут выбирать среди заключенных, которые раскаялись в своих преступлениях, не нарушали порядок и имеют хорошее здоровье. Такие осужденные получат право жить в общежитиях и ходить на работу.

Например, на БАМе мог бы сегодня работать Михаил Ефремов. Он уже заслужил положительные отзывы от общественников.

- Недавно виделся с Михаилом Ефремовым, - рассказал kp.ru ответственный секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников. - Он знаете, в своей Белгородской колонии работает на производстве антиковидных медицинских костюмов. Занят самым ответственным делом: вставляет в них молнии. Он рад работе, говорит, что так быстрее время идет.

СПРАВКА "КП"

Напомним, проект тихоокеанской железной дороги обсуждался еще в конце 19-го века, но разведка местности началась в 1926 году, проект был готов к 1928 году, а строительство руками 150 тысяч заключенных ГУЛАГа развернулось в 1932-ом. Сто лет назад планы серьезно опережали возможности: дорогу мечтали довести до Чукотки, а под Беринговым проливом проложить тоннель на Аляску, чтобы получить дорогу в США. Но после Великой Отечественной войны от этого плана отказались. На стройки стали привлекать гражданских строителей, железнодорожные войска. А в апреле 1974 года БАМ на 12 лет был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Самый сложный участок БАМа - Северомуйский тоннель был введен в эксплуатацию в 2003 году.

А КАК У НИХ?

В США труд заключенных активно используется транснациональными компаниями. Некоторые рестораны быстрого питания производят в колониях свою одноразовую посуду, другие тару и упаковку, военную форму и обмундирование, заключенные работают на плантациях и вредных предприятиях.

За свою работу осужденные, среди которых большинство чернокожие, получают около 20 долларов в месяц. До 1960 года они работали в кандалах. Теперь каторжный труд для чернокожих рабов в США называется "работа в коммерческих тюрьмах". Это тюрьмы, которые содержат все те же транснациональные компании на деньги работающих по 14 часов в день заключенных.

Конституция США такой такой рабских труд до сих пор не запрещает, как и передавать в "аренду" заключенных другим бизнесменам. Недавно в США даже стали использовать заключенных в предвыборных компаниях. Предвыборный штаб бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, который шел на пост президента США от Демократической партии использовал колл-центры, где диспетчерами работают осужденные женщины. Они и проводили агитацию среди потенциальных избирателей.

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