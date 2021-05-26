Как проведет остаток жизни казанский убийца Ильназ Галявиев

Здоров ли психически казанский убийца, теперь будут выяснять врачи. Фото: Alexey NASYROV/REUTERS

У 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии №175 в Казани, диагностирована менингиома. Это опухоль в головном мозге, которая может давить на отдельные участки, нарушая их кровообращение. Теоретически такое заболевание может спровоцировать психоз, не исключают врачи-психиатры. Возможны и другие причины помутнения рассудка. Чтобы выяснить, вменяем ли Галявиев, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского в Москве.

Как проходят такие экспертизы? Каковы гарантии, что преступник не симулирует психическое расстройство? Что ждет тех, кого признают невменяемым? Об этом «Комсомолка» расспросила эксперта - Алексей Буканев начал работу следователем органов прокуратуры в 2001 году, позднее работал следователем по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета РФ. Сегодня - адвокат по уголовным делам, партнер Адвокатского бюро «ЗКС».

Бывший следователь по особо важным делам Главного следственного управления СКР Алексей Буканев Фото: Личный архив

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: СОБРАТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ДАННЫХ

- Решение о назначении психолого-психиатрической экспертизы принимает следователь, который ведет дело обвиняемого, - поясняет Алексей Буканев. - В постановлении следователя определяется форма экспертизы. Она может быть двух видов - амбулаторной или стационарной. Первую часто называют «пятиминуткой», потому что она проходит быстро, буквально в течение дня, максимум двух-трех. Человека доставляют в медицинский центр - тот же, где проводятся стационарные экспертизы. Обследуют, опрашивают, проводят тестирования. Обычно амбулаторную экспертизу назначают, когда возникают сомнения в психическом состоянии обвиняемого, но его деяние не представляет повышенной общественной опасности. Если же подследственный обвиняется в тяжком или особо тяжком преступлении, в том числе за которое грозит пожизненное лишение свободы, то обязательно назначают стационарную судебно-психиатрическую экспертизу.

В этом случае человек помещается в специализированное медицинское учреждение (подробно см. ниже. - Ред.) и находится там до месяца - таков установленный срок проведения экспертизы. Правда, при необходимости, в особо сложных случаях он может быть продлен.

- Сейчас Галявиев находится под стражей в Казани, там ведутся следственные действия. В чем они заключаются? Экспертиза психического состояния может проводиться только после их завершения?

- После того, как следователь вынес постановление о назначении экспертизы, следствие не приостанавливается. Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства. Кроме того, необходимо собрать по месту жительства обвиняемого документы и сведения, которые понадобятся для работы врачам-психиатрам и психологам. Выясняется максимум информации, все медицинские данные, начиная с рождения подследственного. Все заболевания, какие у него были. В том числе, они могут быть не связаны с психикой, но способны накладывать отпечаток на поведение. Важно опросить как можно больше знакомых для составления психологического портрета. Делаются запросы, проводятся выемки документов, допрашивают друзей, родственников, учителей и т. д. Все это будет иметь важное значение для врачей при проведении психолого-психиатрической экспертизы. Указанные материалы дополнительно предоставляются экспертам.

ПОД КОНВОЕМ И В СОПРОВОЖДЕНИИ ВРАЧА

- Галявиев будет проходить экспертизу в Центре имени Сербского в Москве. Как его повезут?

- Обвиняемых доставляют в специальном транспорте, автозаке или спецвагоне, под конвоем. А также в сопровождении врача, под медицинским наблюдением - если известно, что человек может представлять угрозу себе самому. Насчет Галявиева мы знаем, что он постоянно под меднаблюдением, потому что были попытки самоубийства.

В период проведения экспертизы подследственный находится в помещении, которое практически представляет собой тот же самый СИЗО, но с медицинским уклоном. Там есть решетки на окнах, охрана, определенный режим дня плюс необходимые процедуры, назначенные врачом - уколы, прием лекарств и т. д.

- После того, как экспертиза завершена - что указывается в ее заключении? Вменяемый человек или нет?

- Нет, этот вопрос решает только суд. Эксперты в заключении дают ответы на вопросы, которые изначально поставил перед ними следователь. Как правило, вопросы такого рода: имелось ли у лица психическое расстройство на момент совершения преступления? Имеется ли такое расстройство в настоящее время? Есть ли признаки вменяемости/невменяемости, нуждается ли обвиняемый в применении к нему принудительных мер медицинского характера?

Затем в судебном заседании рассматривается как заключение экспертизы, так и другие материалы уголовного дела. В частности, должна быть доказана виновность подследственного, сам факт совершения преступления этим человеком - последнее в случае Галявиева очевидно. Оценив все данные, суд принимает решение о вменяемости или невменяемости лица. В последнем случае вместо приговора оформляется другой документ. Он называется судебное постановление об освобождении от уголовной ответственности и применении принудительных мер медицинского характера.

В ТЕМУ

Определить, что было в голове у человека несколько месяцев назад

Обвиняемого в убийстве освобождают от уголовного наказания, если доказано, что он не осознавал характера своих действий и/или не мог руководить ими именно в момент совершения преступления. Как можно определить состояние психики человека в конкретный момент в прошлом? Галявиев расстрелял учителей и одноклассников 11 мая, психиатрическая экспертиза будет проводиться уже летом. Как узнать, что было у него в голове несколько месяцев назад?

- Для этого в экспертизе участвуют не только врачи-психиатры, но и психологи, - поясняет Алексей Буканев. - Именно они, анализируя весь массив собранных данных, определяют, в каком состоянии находился человек в тот или иной момент. Потому-то следователям и нужно перед началом эспертизы получить как можно больше свидетельских показаний, медицинских документов, опросить, когда человек обращался за медпомощью, как вел себя в последнее время и т. д. Эксперты применяют различные специализированные тесты, ведут наблюдения.

- Вы могли бы привести примеры?

- Из наиболее понятных для широкой аудитории есть такой пример. Обвиняемый может симулировать, провоцируя недержание мочи (это характерно для ряда психических заболеваний. - Ред.) - специально мочится в кровать. Тогда ему дают снотворное, чтобы он спал ночью непрерывно, не мог проснуться и намеренно изобразить недержание. Если же человек действительно болен, то это произойдет во время сна независимо от его воли.

В целом психолого-психиатрическая экспертиза это комплекс различных медицинских методов, зачастую сложных для понимания неспециалистом. В Центре им.Сербского работают сильнейшие эксперты в стране, поэтому Галявиева решили отправить туда, хотя подобные экспертные учреждения есть почти во всех регионах России.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Можно ли обмануть врачей и следствие

- Алексей, какова вероятность, что преступник все-таки мастерски изобразит психическое расстройство, обманет экспертов и его неоправданно признают невменяемым?

- Это крайне маловероятно, процент удавшихся симуляций если и есть, то очень-очень маленький. По моему опыту, моих коллег, литературе, которую я знаю, такие случаи не встречались. Да, сложно влезть человеку в голову и выяснить все на 100%, но на сегодня накопилось уже много методик, которые позволяют вывести симулянтов на чистую воду. Теоретически шансы могут быть у тех преступников, кто заранее, целеноправленно готовится. Я знаю прецеденты, когда подследственные пытались притвориться невменяемыми, заказывая через своих родственников книги по судебной психиатрии. Изучали их и действовали «по написанному».

Но есть и другой путь. В моей практике были случаи, когда заключения экспертиз о признаках невменяемости получали коррупционным методом.

КАК ВЫБИРАЮТ МЕСТО ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

- Если обвиняемого признали невменяемым, суд вынес постановление о принудительном психиатрическом лечении, что дальше?

- Такое лечение может проходить в разных формах - условно, можно провести аналогию с режимами разной степени строгости в исправительных учреждениях для преступников. Самый «мягкий» вариант - амбулаторное лечение с наблюдением у врача-психиатра. Такое возможно, если психолого-психиатрическая экспертиза показала, что человек в настоящее время не представляет опасности для окружающих. Но это редкие случаи. Скажем, при совершении краж в невменяемом состоянии или что-то подобное. При совершении убийств, насильственных преступлений назначается лечение в условиях стационара. Здесь тоже есть варианты с особенностями режима: обычный, с постоянным наблюдением, с интенсивным наблюдением.

- Кто определяет режим лечения и конкретное место, где будет находиться такой пациент?

- Режим указывает суд в своем постановлении - опираясь на данные психолого-психиатрической экспертизы. А конкретное место прохождения лечения уже в компетенции ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний. - Ред.).

- Вспоминается история московского десятиклассника Сергея Гордеева. В 2014 г. он убил из отцовского охотничьего карабина учителя, сотрудника полиции, взял в заложники одноклассников. Потом его признали невменяемым и отправили лечиться в психиатрическую больницу в Смоленске. Откуда, как выяснили СМИ, в 2017 году Гордеев вышел и числится теперь на амбулаторном лечении. Высказываются подозрения, что не обошлось без «особых связей»… Потому, мол, его и отправили подальше от Москвы, туда, где легче «договориться». Галявиева в случае признания невменяемым с учетом масштаба преступления все-таки скорее оставят на принудительное лечение в столице?

- Основной принцип - прохождение принудительного лечения по месту совершения общественно опасного деяния и месту жительства. Но если там не окажется медучреждения с подходящей формой (режимом) лечения, то ФСИН может выбрать другое место. Плюс играет роль наполняемость - подобных учреждений не так много в России, а общественно опасных невменяемых лиц, к сожалению, достаточно.

- А как вообще выглядят такие места? Специальные палаты в психиатрических больницах?

- Нет, это специализированные учреждения в системе ФСИН. Скорее, это можно назвать не больницей в обычном понимании слова, а «медицинской тюрьмой». Там работают как врачи, так и сотрудники службы исполнения наказаний. На окнах решетки, ограничение передвижения (просто так по желанию никуда не выйдешь), строгий распорядок дня. И, конечно, лечение.

ВЫЗДОРОВЕЛ И СВОБОДЕН?

- Человека, убившего людей, лечат, наблюдают, как может развиваться ситуация дальше?

- Через первые полгода собирается врачебная комиссия. Она определяет динамику состояния, вылечился пациент или нет. И передает материалы в суд. Там, как правило, принимается решение о продлении применения принудительных мер медицинского характера (теоретически может быть решение о прекращении таких мер, но такое быстрое излечение крайне маловероятно, мне подобные случаи не известны). В дальнейшем такие процедуры - освидетельствование медкомиссией и передача материалов в суд повторяются раз в год. Кроме того, сам пациент или его представители могут подавать ходатайства в суд - о том, что человек уже вылечился и не представляет общественной опасности.

Обычно принудительное лечение длится долгие годы. Чтобы оно прекратилось, врачи должны представить в суд заключение, что лицо излечилось и точно перестало быть общественно опасным. Сделать такой вывод сложно, особенно, если перед вами тот, кто расстрелял столько людей.

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