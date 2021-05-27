«Певица в шоке»: Бывший муж Пелагеи назначил дату новой свадьбы

Пелагея родила мужу дочь Таисию. Фото: pelageya_insta/Instagram

Иван Телегин и Пелагея были женаты три года, у хоккеиста и певицы родилась дочь Таисия. Но, увы, общий ребенок не смог спасти брак.

По словам друзей спортсмена, Телегин влюбился в свою нынешнюю девушку Марию Гончар, и у Пелагеи тоже возникли мимолетные отношения с другим мужчиной. Расстаться красиво у супругов не получилось. Они до сих пор не вылезают из судов. Сначала бодались за алименты (сейчас певица получает на дочь ежемесячно около 800 тысяч рублей. - Ред.), потом делили имущество.

- Раздел имущества завершен. Пелагея забрала у Вани всю недвижимость, которая у него была. Он отдал ей квартиру в элитном комплексе «Кутузовская Ривьера», половину денег от проданного «Бентли» Continental GT и загородный дом на Новой Риге. Плюс ко всему он еще и выплачивает ипотеку за этот дом, - рассказали kp.ru друзья Телегина.

Недавно атлет подал встречный иск. Он хочет взыскать с бывшей жены половину ее доходов за те годы, которые они прожили под одной крышей.

Иван Телегин снова собрался жениться. Фото: Александр КУЛЕБЯКИН/ GLOBAL LOOK PRESS

- Ваню интересуют ее заработки за три года их совместной жизни. Поле придется объяснить, где и на что она их тратила. Он подозревает, что Пелагея во время их брака все свои заработки перечисляла своей матери. В их с Ваней семью она свои гонорары не вкладывала, он все, включая недвижимость, покупал на свои накопления. Хотя Поля - человек небедный, в Forbes она указана с ежегодным доходом $1,5 млн в год! - объясняют приятели спортсмена.

Судя по всему, иск Телегина к бывшей связан и с изменениями в его личной жизни. 29-летний нападающий сборной России готовится к свадьбе со своей 32-летней возлюбленной Марией Гончар. На майские праздники Иван съездил в ее родной город Нижневартовск, и там, в кругу семьи Марии, он подарил Гончар обручальное кольцо и попросил стать его женой.

- Пелагея была в шоке, узнав о готовящейся свадьбе Вани. Она была уверена, что еще сможет вернуть его в семью, - говорят близкие Телегина. - Ваня и Маша уже назначили дату свадьбы. Они хотят пожениться в августе.

Невеста спортсмена Мария Гончар родом из Нижневартовска. Фото: mari_gonchar/Instagram

КСТАТИ

Торжество за 50 миллионов

По словам друзей Телегина, спортсмен не пожалеет денег на торжество. Мол, свадьба ему может обойтись в 50 миллионов рублей.

- Только декор, флористика и аренда банкетного зала обойдется Телегину в 10 миллионов рублей, - объясняет «КП» продюсер Алина Красная. - Прибавьте к этому платье невесты. Наряд от именитого дизайнера уровня Зухаира Мурада будет стоить от 7 до 14 млн рублей. Угощение гостям тоже влетит в копеечку. Средний кейтеринг на одного человека стоит на таких богатых застольях от 50 тысяч рублей. А на банкет они наверняка позовут не менее 300 человек.

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Светлана Ханова дала комментарий kp.ru (подробности)