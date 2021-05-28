В Москве прошла выставка картин Сергея Шойгу

Сергей Шойгу использует в рисовании самые разные техники - от карандаша до масла. Фото: karaool/vk

На прошлой неделе в московской штаб-квартире Русского географического общества состоялся благотворительный аукцион «Творчество ради жизни».

Мероприятие вызвало большой интерес, поскольку лоты на него передал министр обороны и президент РГО Сергей Шойгу. Прежде всего это были картины Сергея Кужугетовича - часть висели у него в кабинете, а часть специально были написаны по этому случаю.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Шойгу давно увлекается живописью - рисует в редких отпусках и частых длительных перелетах. Правда, когда его называют художником, мягко поправляет, предпочитая скромное звание любителя...

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Среди картин были работы, выполненные в разных техниках: карандашом, тушью, акварелью, маслом. Объединяло их то, что на всех были изображены пейзажи России - самой красивой страны (недаром любимым детищем Шойгу в РГО является одноименный фотографический конкурс).

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Искусствовед Елизавета Плавинская, проводившая оценку лотов аукциона, сравнила творения Сергея Шойгу с шедеврами Архипа Куинджи. А художник Никас Сафронов, которому ранее показали картины, не говоря, чьи они, восхитился одаренностью автора и сказал, что ему обязательно надо учиться дальше...

На подобные советы Шойгу всегда отвечал одно: «Не учился и не собираюсь - потому что, когда начинаешь учиться, начинаешь автоматически подражать...».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, в истории уже были случаи, когда известный политик становился не менее известным живописцем. Вспомним хотя бы Уинстона Черчилля, за любительскими картинами которого охотятся коллекционеры по всему миру.

Работы Сергея Шойгу тоже были проданы за рекордные 40 миллионов рублей. Все деньги пошли на помощь подопечным благотворительного фонда Константина Хабенского и на развитие реабилитационных центров в регионах. И это пример, когда искусство не только прекрасно, но и реально исцеляет.

В ТЕМУ

Сергей Шойгу не только интересный художник, но и талантливый писатель. Недавно в издательстве АСТ вышла книга рассказов «Про вчера» (обложка как раз проиллюстрирована одной из его картин).

Кстати, 21 мая Сергею Кужугетовичу исполнилось 66 лет. «Комсомольская правда» от души поздравляет с днем рождения, желает крепкого здоровья, успехов в профессиональной и творческой сфере, новых картин и книг!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Академику Николаю Касимову исполнилось 75 лет!

Николай Касимов. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 2000 года Николай Сергеевич трудится на должности вице-президента Русского географического общества, а с 2010-го - возглавляет Московское городское отделение РГО. Президент географического факультета МГУ является лауреатом премий Правительства РФ в области образования, науки и техники, Ломоносовских премий МГУ, награжден орденом Дружбы.

От всей души поздравляем Николая Сергеевича со знаменательной датой, желаем ему крепкого здоровья и дальнейших успехов!