Сын Нины Шацкой в реанимации, актрису кремируют: вдову Леонида Филатова не на что хоронить

Нина Шацкая и Леонид Филатов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Единственный сын Нины Шацкой, которая скончалась 22 мая 2021 года, попал в реанимацию. Денис появился на свет от союза актрисы с Валерием Золотухиным. При этом вырастил мальчика второй муж звезды Леонид Филатов. К сожалению, Денис сейчас ничем не может помочь своей супруге Алле. Женщина осталась одна с пятью детьми на руках и занимается похоронами 81-летней свекрови.

У семьи Нины Шацкой нет денег на похороны и поминки актрисы. Единственный сын актрисы Денис Золотухин является священником деревенской церкви. В настоящее время он лежит в реанимации с коронавирусом.

"Организация похорон легла на плечи невестки, воспитывающей пятерых детей. Театр никакой помощи не оказывает. Ритуальные услуги еще не оплачены... Обычные похороны очень дороги. Решили кремировать, это дешевле. На поминки денег нет... Грустно. И стыдно", - написала в блоге Ирина Тарасова, которая много лет работала на киностудии "Ленфильм".

В свою очередь, сообщение с просьбой о помощи написала знакомая семьи Элла Михалева: "Срочный пост. Семье Нины Сергеевны Шацкой незамедлительно требуется помощь. Похоронами занимается Алла, ее невестка. Одна, без чьей-либо помощи, без театра. Все делается на средства семьи. Денис в больнице, ему потребуется долгое лечение и восстановление. Семья у них многодетная".

Отметим, Денис Золотухин отказался от мирской жизни и стал отцом Дионисием много лет назад. Он закончил Московскую семинарию при Троице-Сергиевской лавре, причем перед этим забрал документы из ВГИКа, куда поступил по настоянию отчима Леонида Филатова. С будущей женой Аллой Денис познакомился в семинарской столовой, где она работала официанткой, сообщает сайт mk.ru.

Дениса воспитывали сразу два отца. Валерий Золотухин приезжал к экс-супруге в гости и занимался с сыном музыкой. Филатов, у которого не было своих детей, мальчика обожал. Он называл Дениса сыном.

"Я нежеланный ребенок, не от любимого человека: рожден в период, когда они то ругались, то мирились. Мое появление на свет лишь отсрочило развод. Но я знаю, папа переживал, что у него долго не было детей. Он мечтал о сыне. Папа был идеалистом, даже не представляете каким", - цитирует Золотухина-младшего "Экспресс газета".

Он венчал Филатова и Шацкую, отпевал брата по отцу - Сергея. Тот был музыкантом, играл в группе "Мертвые дельфины". "Я отпевал брата-самоубийцу. Сережа не был верующим, увлекался сатанинскими группами. Это мой грех! Из-за жалости к отцу я предал Бога. Прошу прощения перед братьями духовными. Хотя сам предложил папе отпеть брата, понимаю, что поступил ложно", - каялся отец Дионисий.

Многие после смерти Сергея решили, что на парня подействовала ситуация в семье. Золотухин жил на два дома. Его любовница Ирина Линдт тогда только что родила сына Ванечку. Денис признался, что обвенчал бы и отца с Линдт, но не успел. Валерий Сергеевич скончался.

"Мне жаль, что папа не успел привести отношения с Ириной в порядок. Папе надо было жениться на Линдт, однако для этого требовалось в свое время развестись. Статус любовницы и жены - разные статусы. Папе надо было привести все к общему знаменателю. Дело не в перстнях для венчания, а в том, что они значили для Ирины. Да, они собирались венчаться, но для этого надо было развестись", - делился сын Золотухина.