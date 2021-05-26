Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора: Вакцины у нас надежные и безвредные

Анна ПОПОВА, руководитель Роспотребнадзора.

- Анна Юрьевна, сейчас мы все время слышим о новых штаммах коронавируса - британском, бразильском, индийском. Будут ли в этом случае работать нынешние вакцины против «импортных» - штаммов-мутантов?

- На сегодняшний день многие из них, этих штаммов, уже добрались до России. И мы к этому готовы. Все новые штаммы, скажем так, абсолютно не нарушают установленного нами порядка выработки иммунитета против нового коронавируса.

- То есть они для тех, кто вакцинировался, не опасны?

- Нет, не опасны. Все российские вакцины от нового коронавируса надежно защищают. Получая новые штаммы, мы проверяем их на чувствительность или устойчивость к сыворотке крови людей переболевших. Исследование несложное. Такой методикой располагает наш научный центр «Вектор». Он, кстати, является референс-центром по коронавирусу в РФ (ведущим научный центром. - Ред.) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Поэтому доверие к результатам исследований наших специалистов - абсолютное.

Чем быстрее мы привьемся и тем самым отрежем путь передачи вируса от человека к человеку, то бишь ликвидируем возможность мутировать, - тем быстрее обретем еще большую уверенность, что эти вакцины будут действовать еще долгие годы.

Вот если привит, то, как гарантируют наши производители вакцины, человек: а) не умрет; б) не заболеет тяжело. Так оно и есть на самом деле.

Выжидание, к сожалению, нередко заканчивается очень плохо. И слушать надо профессионалов, специалистов.

А не досужие, мягко говоря, домыслы и вымыслы тех, кто и сам не привит, и другим не советует.

Они же ответственности не несут за здоровье других людей!

- Часто наши читатели сетуют: дескать, я сам готов привиться (или уже сделал это), а родители-пенсионеры, к примеру, которые в группе самого высокого риска, ни в какую не соглашаются. Дайте совет, как их убедить, таких людей?

- Люди старшего поколения хорошо помнят, я уверена, как Советский Союз четыре с лишним десятилетия назад спасал весь мир от оспы. Напомню, вакцина противооспенная, - она была не так безобидна, и детки тогда ее непросто переносили: и рубчик такой был большой, и болело там...

Поэтому пожилым как раз это и нужно напомнить. Победили же эту беду - благодаря в том числе и сознательности наших людей, их дисциплинированности.

Так же мы спасли мир и от полиомиелита. И это тоже была российская вакцина, которая и сегодня у нас производится.

Я говорю об этом только потому, чтобы напомнить: в истории нашей страны были уже ситуации, когда сделанные вовремя прививки позволили избежать большой беды. Именно эти примеры должны нас убеждать в том, что надо привиться обязательно. Любой отечественной вакциной, которая есть рядом с вами. Все российские вакцины и эффективны, и хороши.

И я привита, и мои близкие привиты, и мы все чувствуем себя защищенными, это просто другое качество жизни. Нельзя от этого отказываться.

Материал опубликован в спецвыпуске КП «Все на вакцинацию», май 2021 года