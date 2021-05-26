Как «Спутник V» помог побороть коронавирус в Сан-Марино

Вакцина Спутник V помогала остановить эпидемию в Сан-Марино. Фото: EAST NEWS

Судите сами: оба компонента вакцины получили почти 2/3 населения, а с 4 мая тут не зафиксировано ни одного нового случая заражения.

- Мы делали свой выбор, основываясь на интересах людей, а не на геополитических соображениях, - говорит секретарь здравоохранения республики Роберто Чаватта. - Такой прагматичный подход намного эффективнее, чем надежда на европейскую солидарность.

Кстати, идейным противникам российской вакцины из числа соседей Сан-Марино не мешало бы ознакомиться с данными о медицинских исследованиях, полученных в ходе прививочной кампании. Мало того что было зарегистрировано всего два случая побочных эффектов, потребовавших вмешательства врачей (оба - у пациентов с отягощенным анамнезом), так еще и эффективность препарата российского производства составила «около 100 процентов».

Теперь же, после успехов на антиковидном фронте, республика продвигает «вакцинный» туризм, предлагая будущим иностранным гостям совместить отпуск с иммунизацией российским препаратом. Для этого необходимо забронировать гостиницу на 3 ночи (для введения первой дозы) и еще на три, через 21 день, - для получения второй. Стоимость процедуры - 50 евро. Соседям решили пойти навстречу. Для граждан Италии, которые работают в Сан-Марино, вакцинация «Спутником V» объявлена бесплатной. Народ, кстати, в отличие от своих политиков, не думает, что в шприцах какое-то «идеологическое оружие Кремля» или еще что-то в том же духе. Люди рвутся привиться российской вакциной.

- Когда стало известно, что Сан-Марино договорилось с Россией, здание нашего муниципалитета буквально осадили люди, которые тоже хотели получить прививку, - рассказал мэр соседнего с Сан-Марино итальянского муниципалитета Монте Гримано Элия Росси.

Материал опубликован в спецвыпуске КП «Все на вакцинацию», май 2021 года