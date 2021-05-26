Специальный выпуск «Комсомольской правды»: «Все на вакцинацию»

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вышел в свет новый спецвыпуск «Комсомольской правды» «Все на вакцинацию», посвященный прививочной кампании в России. Рассказываем, почему важно получить прививку против коронавируса.

В спецвыпуске «КП» «Все на вакцинацию» читайте:

- Михаил Мурашко, глава Минздрава: Ковид опасен в любом возрасте

- Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора: Вакцины у нас надежные и безвредные

- Три кита вакцинации в России: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак"

- Самые распространенные мифы о вакцинах

- Три простых шага, чтобы избавиться от страха перед прививкой

- Комментарий врача-вакцинолога, инфекциониста, кандидата медицинских наук, постоянного эксперта «Комсомольской правды» Евгении Тимаковой.

Спрашивайте еженедельник «Комсомольская правда» со специальным выпуском в газетных киосках вашего города.

Смотрите спецвыпуск (скачать pdf).

Спецвыпуск «Комсомольской правды» «Все на вакцинацию», май 2021 года

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