Специальный выпуск «Комсомольской правды»: «Все на вакцинацию»

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вышел в свет новый спецвыпуск «Комсомольской правды» «Все на вакцинацию», посвященный прививочной кампании в России. Рассказываем, почему важно получить прививку против коронавируса.
В спецвыпуске «КП» «Все на вакцинацию» читайте:
- Михаил Мурашко, глава Минздрава: Ковид опасен в любом возрасте
- Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора: Вакцины у нас надежные и безвредные
- Три кита вакцинации в России: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак"
- Самые распространенные мифы о вакцинах
- Три простых шага, чтобы избавиться от страха перед прививкой
- Комментарий врача-вакцинолога, инфекциониста, кандидата медицинских наук, постоянного эксперта «Комсомольской правды» Евгении Тимаковой.
Спрашивайте еженедельник «Комсомольская правда» со специальным выпуском в газетных киосках вашего города.
Смотрите спецвыпуск (скачать pdf).
Спецвыпуск «Комсомольской правды» «Все на вакцинацию», май 2021 года
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