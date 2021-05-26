А Ким Кардашьян знает? Рэпер Канье Уэст встречается с супермоделью Ириной Шейк

По слухам, Ирина Шейк встречается с Канье Уэстом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сложно представить их парой, но, похоже, это новая сенсация: западные СМИ всерьез обсуждают роман рэпера Канье Уэста с российской супермоделью Ириной Шейк. Музыкант разводится со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян после шести лет брака, и он уже без пяти минут холостяк. А, значит, открыт для новых отношений. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на популярный Инстаграм-аккаунт DeuxMoi, Канье положил глаз на Ирину.

- Канье Уэст теперь тайно встречается с Ириной Шейк, матерью ребенка Брэдли Купера, - сообщил анонимный источник портала.

Новость тут же подхватили многочисленные светские сплетники.

- Я не знаю, можно ли назвать это отношениями, но у них определенно возник интерес друг к другу, - прокомментировал заявление инсайдера администратор DeuxMoi. К слову, у аккаунта, специализирующегося на новостях шоу-бизнеса, в соцсети более миллиона подписчиков.

У этой версии есть под собой все основания: Ирина и Канье знакомы уже более десяти лет. В 2010 году модель снялась в видеоклипе на его песню «Power», где она сыграла ангела. В видео Ирина предстает в откровенном золотом наряде с парой крыльев за спиной. Два года спустя красавица из России приняла участие в показе осенне-зимней коллекции одежды West's Yeezy (модного бренда Канье Уэста) на Неделе моды в Париже. А всего месяц назад папарацци сфотографировали Ирину в футболке DMX, разработанную Уэстом в сотрудничестве с модным домом Balenciaga. Возможно, вещицу модели подарил именно Канье?

Канье Уэст разводится со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян после шести лет брака. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После расставания с отцом своей дочки голливудским актером Брэдли Купером Ирина так и не была замечена в новых отношениях. Шейк и Купер начали встречаться в 2015 году, а два года спустя у них родилась дочь Лея. Сейчас актер и модель воспитывают четырехлетнюю крошку совместно, и, несмотря на расставание, у них это отлично получается. Бывшие гражданские супруги сохранили дружеские отношения, в чем не раз убеждались фотографировавшие их на улице папарацци.

Развод модели Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста пока еще в начальной стадии: супругам предстоит поделить в суде опеку над детьми и роскошное лос-анджелесское поместье, которое они купили вместе. Детей у бывших супругов четверо: 7-летняя Норт, 5-летний Сейнт, двухлетняя Чикаго и годовалый Псалм. Ким просит суд предоставить им с мужем совместную опеку над детьми.

Ирина знакома с Канье уже десять лет. Фото: EAST NEWS

Свое баснословное состояние Канье и Ким делить не будут: перед свадьбой они подписали брачный контракт, поэтому каждый из них останется при своих доходах. В любом случае Уэст – завидный холостяк. В рейтинге самых богатых людей планеты по версии Forbes музыкант стоит на 1750-м месте с состоянием в 1,8 миллиарда долларов. При этом сам Канье уверяет, что он гораздо богаче, чем о нем говорят: рэпер настаивает, что на его счетах лежат 3 миллиарда долларов. Значительную часть богатства Канье заработал вовсе не на музыке, а на своем модном бренде Yeezy и сотрудничестве с Adidas.