Псаки: Мы забыли, как работает дипломатия Фото: REUTERS

Пресс-секретарь администрации президента США Дженнифер Псаки отвергла предположение о том, что соглашаясь на встречу в верхах, США поощряют Россию, обвиняемую в той же Америке чуть ли не во всех смертных грехах.

Псаки элегантно парировала журналисту, предположившему такую «награду» и задавшему ей соответствующий вопрос в ходе регулярного пресс-брифинга.

- Что ж, возможно, мы все подзабыли за последние пару лет, но именно так работает дипломатия… На самом деле лидерам важно встречаться, даже тогда, когда между ними есть ряд разногласий… Мы не рассматриваем предстоящую встречу как награду для России, мы рассматриваем это как жизненно важную часть защиты интересов Америки. Президент Байден встречается с президентом Путиным из-за разногласий, а не вопреки им. Это возможность выразить озабоченность там, где она есть, и перейти к более стабильным и предсказуемым отношениям. – сказала она.

Псаки также сообщила, что ни Москва, ни Вашингтон не выдвигали никаких предварительных условий для организации в верхах.

Кремль и Белый дом ранее подтвердили, президенты России и США встретятся 16 июня в швейцарской Женеве.