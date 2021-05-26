В Белом доме очень серьезно относятся к угрозе вторжения НЛО

Администрация Джо Байдена очень серьезно относится к сообщениям о вторжении НЛО Фото: Shutterstock

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки на брифинге для журналистов заявила, что администрация Джо Байдена очень серьезно относится к сообщениям о вторжении НЛО.

– Мы очень серьезно относимся к сообщениям о вторжении в наше воздушное пространство любых летательных аппаратов, как опознанных, так и неопознанных, расследуем каждое из них. – подтвердила она.

В ответ на вопрос, не собираются ли власти США рассекретить информацию по НЛО, Псаки сообщила, что решение о раскрытии данных принимается в офисе директора Национальной разведки, который совместно с Пентагоном должен составить отчет, содержащий все известные сведения о неопознанных летающих объектах.

Законопроект, предусматривающий создание такого отчета, был подготовлен еще при президентстве Дональда Трампа. Летом прошлого года 45-ый президент США дал обещание подумать над рассекречиванием части документов, касающихся НЛО, а еще ранее Трамп заявил, что верит в существование внеземных летающих объектов, но не располагает сведениями о том, что где-то на секретной военной базе США хранятся обломки аппарата пришельцев.