Руководство американской школы обвинили в сексизме

Одна из школьниц, фотографию которых "подредактировали"

Администрация школы Bartram Trail, расположенной в американском штате Флорида, приняла решение отредактировать фото школьниц для выпускного альбома, закрыв на них плечи и декольте девушек.

Ученицы и их родители утверждают, что в одежде школьниц не было ничего откровенного, а от них не было получено согласие на изменение снимков.

Кроме того, школьницы обвинили администрацию учебного заведения в сексизме, поскольку значительно более открытые фото мальчиков редактированию не подвергали.

– Это явные двойные стандарты в нашем выпускном альбоме. Они посмотрели на нас и решили, что если мы покажем немного нашего тела, то это сексуализация. Но по поводу фотографий мальчиков, например, команды пловцов и других спортивных снимков, у них не было вопросов, и это, конечно, очень печально и огорчительно.

Школа обвинения отвергла, заявив, что многие ученицы просто нарушили принятый в стенах учебного заведения дресс-код.

Ранее подобные снимки просто не помещали в альбом, но в этом году их решили отредактировать.

Одна из учениц школы создала петицию с требованием изменить дресс-код, который, по ее мнению, «явно основан на сексуализации девушек». После того, как плохо отредактированные фото школьниц разошлись по соцсетям, под петицией стало появляться все больше подписей, на сегодняшний день их больше 5 тысяч.