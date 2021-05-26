Ленинградская область планирует собрать на ПМЭФ инвестиций на триллион рублей

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал об инвестиционных соглашениях, которые регион собирается подписать на ПМЭФ-2021. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Со 2 по 5 июня в северной столице России пройдет Санкт-Петербургский международный экономический форум. Ленинградская область готовит для него обширную программу: планируется, что регион подпишет инвестиционные соглашения на сумму более 1 триллиона рублей.

На форуме Ленинградская область презентует свой стенд, где будут представлены самые интересные для зарубежных партнеров экспортные проекты, а также туристические программы. В рамках деловой части губернатор Александр Дрозденко, его заместители и руководители крупнейших предприятий подпишут около двух десятков инвестиционных соглашений, а также проведут переговоры с бизнес-партнерами. Глава области уверен, что нынешний год будет для экономики региона еще удачнее предыдущего.

- На форуме 2019 года, когда наш инвестиционный портфель пополнился на 1 триллион рублей, мы поставили себе высокую планку. Но несмотря на все сложности прошлого года, в этом году мы снова готовы заключить соглашения на сумму более триллиона рублей, - рассказал Александр Дрозденко. - Ленинградская область - регион, который берет новые экономические рекорды! Петербургский международный экономический форум еще раз докажет эффективность работы нашей команды, которая сопровождает каждый из заявленных на форуме инвестиционных проектов и оказывает всю необходимую поддержку бизнесу.

Ожидается, что самое масштабное инвестиционное соглашение регион подпишет с «Балтийским химическим комплексом», который собирается вложить средства в строительство газохимического производства. Предприятие будет построено в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в Усть-Луге. Сумма инвестиций составит 868 миллиардов рублей, газохимическое предприятие будет выпускать до 3 миллионов тонн полимеров в год. Комплекс переработки этансодержащего газа в Усть-Луге станет самым мощным по объему переработки газа предприятием в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы.

Два крупных проекта в регионе собирается реализовать «ЕвроХим». Во время ПМЭФ компания подпишет с Ленинградской областью соглашения о строительстве химических заводов. Инвестиции в первый проект — предприятие по производству аммиака и карбамида составят 125 миллиардов рублей, во второй - строительство завода по выпуску метанола - 132 миллиарда рублей.

Еще один проект предусматривает развитие индустриального парка компании «ИнвестБугры»: инвесторы собираются вложить в его финансирование 10 миллиардов рублей.

В сфере туризма инвесторы заинтересованы в расширении уже успешно работающих в Ленинградской области курортов «Охта парк» и «Горки Гольф клуб». Кроме того, будут подписаны соглашения о расширении целого ряда предприятий пищевой промышленности. Среди них — компании «Молочная культура», «Группа Черкизово», «Ориент продактс» и «ПитерПром». Инвесторы также вложатся в реконструкцию фабрики по производству упаковки «Смерфит Каппа», в производство вспененного полиэтилена в технопарке «Мариенбург», а также в новую линию по выпуску ПВХ листов компании «Карматех».