Скалодромы, велодорожки и качели: Сразу 11 городов Ленинградской области участвуют во Всероссийском конкурсе благоустройства

Сразу 11 городов Ленинградской области отправили свои заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Сразу 11 городов Ленинградской области отправили свои заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Конкурс проходит в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Победители получат гранты Минстроя РФ на реализацию своих идей.

Шансы у Ленинградской области традиционно велики: в прошлом году финансирование из федерального бюджета получили семь из восьми представленных на конкурс проектов. В этом году за звание лучших будут бороться Всеволожск, Мурино, Светогорск, Сосновый Бор, Подпорожье, Шлиссельбург, Тихвин, Луга, Коммунар, Пикалево, Лодейное Поле.

- По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в области идут активное благоустройство дворов и работы по повышению качества городской среды. Ежегодно выделяются деньги на благоустройство общественных территорий, - рассказал председатель правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Михаил Москвин. - Участие и победа во Всероссийском конкурсе - еще одна возможность для городов получить дополнительное финансирование и улучшить городскую среду нашей Ленинградской области.

Все заявленные на конкурс проекты учитывают не только архитектуру городов, но и их исторические и культурные особенности. Например, Шлиссельбург разработал проект «45 ключей к одному городу», который предлагает создать в центре города единый пешеходный центр. Проект поможет сохранить историко-культурное наследие Шлиссельбурга, основанного в 1323 году, а также воссоздать ландшафты Староладожского канала. А жители Светогорска хотят благоустроить городскую площадь, сделав ее комфортной для горожан всех возрастов. Идея проекта строится на связи истории города с целлюлозно-бумажной фабрикой и ГЭС. По проекту на центральной площади разместятся интерактивные качели, кафе, памятник пограничникам, сценическая площадка и информационно-выставочный павильон с Музеем бумаги, а также залом для проведения выставок.

В Сосновом Бору горожане мечтают реконструировать территорию ДК «Строитель» и детско-юношеской спортивной школы. Проект предлагает сохранить исторический облик сквера, добавив к нему еще больше зелени. Луга предложила на конкурс нестандартный проект досугово-спортивного кластера. В него войдет целый комплекс развлекательных зон для людей, неравнодушных к физической активности. Кластер будет состоять из скалодрома, стадиона, лыжной зоны, многофункциональной спортивной площадки и зоны для прогулок и отдыха. А в Тихвине готовят проект Летнего сада: одно из самых любимых мест прогулок горожан требует бережного благоустройства. Проект должен модернизировать парк, но при этом сохранить историю и память этого места, грамотно подчеркнув его ландшафт и сложный рельеф.

Кстати, обязательное условие конкурса — учитывать мнение местных жителей. Только после их одобрения проект может претендовать на участие в градостроительном состязании. Подготовиться к конкурсу всем городам помогает Центр компетенций Ленинградской области.

Напомним, по итогам конкурса специальная комиссия Минстроя РФ выберет 160 победителей. С 2021 года число городов-призеров было решено увеличить вдвое. Соответственно, вырос и премиальный фонд. Если раньше он составлял 5 миллиардов рублей, то сейчас — уже 10 миллиардов рублей.