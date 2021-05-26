Экологичное моторное топливо будет не дороже обычного бензина

Александр Моторкин. Фото: Андрей МИНАЕВ

Разговор о новых экотехнологиях состоялся в открытой студии «Комсомольской правды» на XII Международном форуме «Экология». 24-25 мая в Центре международной торговли собрались десятки экспертов, чтобы обсудить настоящее и будущее экологии России.

Отдельной темой для дискуссии стал федеральный проект «Чистый воздух», направленный на снижение загрязненности в крупных городах. В связи с этим мы спросили Александра как участника комитета по химической промышленности Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», какие из направлений проекта он считает наиболее перспективными.

- Мы рассматриваем несколько вариантов, все они в равной степени эффективны, - пояснил Александр Моторкин. – Это рациональное использование ресурсов, переработка отходов. Иной путь – это вывод из обращения опасных компонентов. Сейчас с помощью развития современных технологий появилась возможность использовать аналоги, которые по своим физико-химическим свойствам не уступают опасным веществам.

- Вы имеете в виду предприятия?

- Да. Комплексная проблема на производствах – это замещение компонентов, связанная с ним переработка и выбросы.

- В ГК «Титан» реализуется проект «Формула чистого воздуха». Расскажите о нем подробнее.

- Проект проходит в несколько этапов. Первый уже воплощен. Это процесс максимально возможного выведения метилового спирта из потребления с заменой его изопропиловым спиртом. Метиловый спирт, метанол – достаточно токсичный спирт. Изопропиловый спирт максимально схож по характеристикам с метиловым, но не имеет тех вредных качеств, которые несет в себе метиловый спирт.

- Давайте уточним. Для производства чего использовался метиловый спирт, который вы заменили?

- Метиловый спирт достаточно широко используется в промышленности – различные очистители, обезжириватели. Он использовался в России в незамерзайке, в различных других компонентах. Сейчас мы заместим его изопропиловым спиртом. Он не накапливается в организме, не несет конвективного кумулятивного эффекта, как метиловый спирт, он не так сильно влияет на здоровье человека при большом потреблении.

- А вы уже полностью вывели метиловый спирт из производства?

- Мы его замещаем на тех этапах, на которых его сейчас возможно заместить. Косметика, омывающие жидкости.

- Еще хотела спросить вас про экологичное моторное топливо, которое разрабатывает группа компаний «Титан». Что это такое, как оно используется, применяется?

- Это наш второй этап. Если первый этап – это постройка установки получения изопропилового спирта, то второй этап – это максимальный вывод метанола из потребления. Сейчас добавка к топливу – это метилтретбутиловый эфир, это октаноповышающая добавка, она позволяет увеличивать октановое число. Используя в синтезе этанол, мы получил этилтретбутиловый эфир (ЭТБЭ). Это дает нам снижение по выбросам, в частности, оксида азота, углерода (то есть угарный газ). Это значительно повысит экологичность, снизит выброс вредных веществ воздух. Сейчас в России 15 городов-миллионников, и в них очень остро стоит проблема загрязнения воздуха, это автотранспорт. Вот такими малыми шагами, малыми улучшениями мы сможем значительно улучшить ситуацию, просто заменив компонент, у которого есть безопасный аналог, более качественный, более современный и более технологичный.

- Это топливо с ЭТБЭ сравнимо с бензином по цене, например?

- Для конечного потребителя цена не будет значительно выше, практически не изменится. Потому что экологичность повысится путем повышения октанового индекса, то есть с более высокоэффективным топливом снизится удельное потребление топлива. Если раньше бензин более низкого качества, то есть степень сжатия можно использовать было больше, то сейчас его будет затрачиваться меньше, но в то же время выхлоп от него, нагрузка на экологию станет меньше. Кроме того, мы планируем строительство завода по получению биоэтанола, на основе которого мы можем получать уже биотопливо.

- А что будет входить в состав этого биотоплива, из чего его будут делать?

- Предполагается завод по глубокой переработке зерна, то есть та часть зерна, которая не задействована в сельскохозяйственной продукции (низкосортное зерно), будет перерабатываться и из него получаться так называемое биотопливо, в том числе биоэтанол. В итоге мы получим принципиально новую широкую линейку экологичного топлива, которое значительно улучшит ситуацию.

- По сути, это будет такая альтернатива бензиновым двигателям, электродвигателям, и люди смогут выбирать.

- Не совсем. Это не альтернатива, это более качественное, более современное топливо двигателя внутреннего сгорания. То есть это возобновляемые источники сырья.

- Скажите, почему нельзя было начать все эти шаги к очистке воздуха лет 10 назад? Не позволяли технологии?

- Да. Тогда это было дорого и не востребовано. То есть использование его могло носить только презентационный характер. Сейчас мы нацелены именно на массовое внедрение этого продукта по стране.