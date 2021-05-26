У каждого предприятия должен быть свой экостандарт

Алексей Обухов Фото: Андрей МИНАЕВ

На XII Международном форуме «Экология» мы принимали гостей в открытой студии радио «Комсомольская правда». Говорили, как водится, на разные темы, но все они были об экологии. И в частности с Алексеем Обуховым вели речь про системы экостандарта на промышленных производствах как механизме реализации федерального проекта «Чистый воздух».

- Алексей, что такое экостандарт, из чего он складывается?

- В своих указах Президент поставил перед правительством и обществом определенную цель – снижение валового выброса в 12 крупных городах на 20 % до 2024 года и на 50 % до 2030 года. Изучая стандартные методы государственно-правового регулирования, мы видим, что достижение экологического эффекта к 2024 и 2030 году в таком размере, на наш взгляд, затруднительно. На помощь приходят экостандарты. Это метод негосударственного правового регулирования. В чем он заключается: предприятия совместно с экоактивистами, с экспертным сообществом и государственными органами подписывают соглашение, согласно которому предпринимаются определенные усилия, направленные на улучшение экологической обстановки. Модернизируются производства, снижаются выбросы. Таким образом, экологический эффект достигается гораздо раньше.

- Получается, для каждого предприятия свой экостандарт?

- Да. Этим он лучше, чем стандартные методы государственно-правового регулирования. Предприятие может самостоятельно определить свои ресурсные, экономические возможности, чтобы понять, как оптимально перестроить свое производство. Если перестраивать сразу все, можно обанкротиться. Экостандарт – это очень перспективное направление, которым нужно заниматься.

- Как это сказывается на себестоимости продукции, которую производит предприятие?

- Экологические мероприятия могут только увеличивать себестоимость продукции. Мы не получаем от этого прибыль. Но мы думаем о гражданах и окружающей среде. Экономические цели уходят на второй план.

- Что уже сделано по экостандарту в группе компаний «Титан»?

- Мы провели широкую модернизацию на предприятии. Полностью заменили все старые насосы на насосы с двойным торцевым уплотнителем. В этом году завершаем реализацию проекта по модернизации производства изопропилбензола. Выбросы снизятся на 85 %. Уменьшится количество стоков. Из стоков будет полностью исключены хлориды и ионы алюминия.

- Вы проводите экологическую просветительскую деятельность?

- Ежедневно на своем сайте в социальных сетях публикуем данные о состоянии воздуха в зоне влияния нашего завода. Сравниваем уровень предельно допустимой концентрации и выбросы на сегодняшний день, которые составляют максимум 10 % от ПДК негативных веществ в воздухе. Так мы выбиваем основу из-под ног псевдо-экоактивистов, которые после появления любого смога или запаха в городе сразу начинают показывать пальцем на то или иное предприятие.

Кроме того, мы взаимодействуем с Российским экологическим движением. Неделю назад участвовали в прямой линии с экоактивистами проекта «Зеленая линия». Это прямая связь между населением и химическими предприятиями. Несколько месяцев активисты проекта собирали обращения граждан и потом задавали прямые вопросы представителям химических предприятий в Челябинске, Москве, Красноярске, Омске. Эта работа очень важна, чтобы люди понимали, с чем связаны экологические проблемы.