Лукашенко о посаженном борте Ryanair: "Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 - абсолютная ложь!"

Мы собрали главные заявления президента Белоруссии Фото: EAST NEWS

Александр Лукашенко подробно объяснил своё видение экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. С этого он начал свою традиционную встречу с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Мы собрали главные заявления президента Белоруссии:

Самолет все-таки был заминирован. “Сообщение об этом поступило из Швейцарии”. А на борту “находился террорист и об этом знали далеко за пределами РБ”.

Самолет развернулся сам: “Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 - абсолютная ложь! Экипаж советовался с хозяевами самолёта и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске. Задача истребителя была только обеспечивать связь и выводить пассажирский самолёт на посадку в случае критической ситуации”.

Спасали Белорусскую АЭС и человечество вместе с ней: “Борт развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?"

В Минске все-таки сошло несколько человек, но это все белорусы: “Три человека вышли из самолёта в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ”.В Минске все-таки сошло несколько человек, но это все белорусы: “три человека вышли из самолёта в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ”

Не забыл Александр Григорьевич и о Романе Протасевиче с его девушкой: “Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине?”

Обвинения Белоруссии в терроризме написаны под копирку из одного центра: “Не успел самолёт сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты. Слишком уж быстро "среагировали". Что это, если не спланированная провокация?”

Лукашенко, кажется, готов пойти до конца в вопросе перекрытых границ: “Не нравится летать через безопасную Беларусь - летайте там, где угробили 300 человек”.

И еще говорит следующее: “Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить”.

Во всем виноват коллективный Запад и Лукашенко готов с ним бороться: “На Западе не могли договориться о введении против нас санкций. Литва и Польша оголтело требовали санкций. Польша вообще ведёт себя разнузданно. Вас нужно остановить сегодня, иначе завтра будет поздно. Справедливость на нашей стороне. Остановитесь! Наше общество готово стать форпостом Новой Евразии.”

Сначала обращение к Западу, потом, душевно, к своим. По словам Лукашенко, война уже идет: “Мы должны сохранить страну и передать ее детям. Мы не должны передавать им проблемы. Мы на пороге даже не холодной, а ледяной войны. Мы не позволим террористам и экстремистам манипулировать нами.”

В заключение президент Белоруссии по-отечески обратился к журналистам ГосСМИ. Они стали работать на новом уровне, считает Батька, более агрессивно доносить свою позицию. А надо еще быстрее!

И финальный посыл - народу и … России, как без этого: “Власть будет жёстко реагировать на вызовы, даже если это кому-то не нравится. Их цель - растворить белорусский народ и приступить к удушению своего заклятого врага - россиянина”.

Белорусский интернет не дожидаясь окончания совещания уже взорвался в радостном экстазе: “В точку!”, “Вот это оплеуха ЕС” и “Узнаю прежнего Батьку” - основной смысл выступлений комментаторов

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