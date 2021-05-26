Сергей Цеков о реакции Запада на посадку самолета в Минске: «Они уже в любом событии видят «руку Москвы»

Сенатор Сергей Цеков. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Вслед за тем, когда 23 мая в столице Белоруссии после сообщения об угрозе взрыва на борту самолета авиакомпании Ryanair RYR 1TZ , который следовал из Греции в Литву, этот лайнер сел в Минске (по решению экипажа) и два его пассажира были задержаны белорусскими властями, на Западе стали грозить всевозможными карами. Не только Белоруссии, но и России. Ряд авиакомпаний уже отменили полеты над этой республикой. Лайнеры белорусской авиакомпании отказались принимать в ряде европейских стран. А в столице Латвии, где проходит чемпионат мира по хоккею, стали предпринимать демарши против белорусской и российских сборных — вплоть до замены национальных флагов.

«КП» обратилась за комментарием к сенатору от Крыма, члену международного комитета Совфеда Федерации Сергею Цекова.

- Западные страны, в первую очередь Британия, после того, как в столице Белоруссии был посажен самолет, летевший из Афин в Вильнюс, предложили ударить дополнительными санкциями не только по Минску, но и по Москве.

- Ну как к этому можно нормально относится? В своей ненависти к России они уже в любом событии видят «руку Москвы». С их точки зрения произошло нечто отрицательное — пусть и на территории Белоруссии, но все-равно наказать за это отрицательное стоит и Россию.

- Почему?

- Потому что без ее участия нигде ничего не происходит, как они утверждают. Для аргументов, которые должны стать основанием новых санкций, на Западе уже практически произвольно могут взять какое угодно событие. Такое впечатление, что они там с ума сошли. Неадекватность совершенная.

- После воскресного «происшествия» в Минске, в Риге, где идет чемпионат мира по хоккею, стали менять белорусские флаги, снимать российские...

- Это только подчеркивает неадекватность руководства, в том числе таких, соседних с нами бывших республик СССР. Уже несложно понять их примитивную логику: русские виноваты всегда и во всем. То, что подобного рода действия не соответствуют международным нормам и стандартам, мало кого волнует в «цивилизованном мире». В столице Латвии сняли государственные флаги Белоруссии и повесили флаги оппозиции. Ну и что? В Минске что, поднимать красные с полосками флаги этих прибалтийских республик, когда они водили в состав СССР? Или какие-то исторические флаги из прошлых веков?

- Ну, это как-то совсем радикально...

- Мне кажется, это совершеннейшая глупость. Это трудно поддается хоть какому-то разумному объяснению. Кроме одного: природного, животного какого-то русоненавистничества. Доходящего до крайностей. За антисемитизм в том же самом цивилизованном мире преследуют по закону, в большинстве стран. А за русофобию — нет. Все сильнее ощущение, что за это даже поощряют.

- Закрытие неба Белоруссии западными авиакомпаниями отразится на России?

- Если кто-то примет решение не принимать самолеты, следующие через территорию Белоруссии - это да, конечно, ударит. Но надо понимать, что и у нас возможны контрмеры. Все эти авиакомпании и через нашу территорию летают из Европы в Азию и обратно.

- В вашем комитете последствия этого обострения собираются обсуждать в ближайшее время?

- Этот вопрос к руководству комитета.

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