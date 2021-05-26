В Москве открывается выставка, посвящённая 125-летию Георгия Жукова

Музейно-выставочный проект «Георгий Жуков. Время власти и забытые реформы» открыт в Музее военной формы в центре Москвы. Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Музейно-выставочный проект «Георгий Жуков. Время власти и забытые реформы» открыт в Музее военной формы в центре Москвы.

Уникальная выставка посвящена интересному, не слишком известному широкой публике периоду — когда Георгий Константинович с 1955 по 1957 возглавлял Министерство обороны СССР. В частности, те, кто ищет малоизвестные исторические факты, узнают о том, что именно в те годы произошли важные изменения в военной форме, которую носили миллионы наших сограждан. Впервые широкая публика получит доступ к их подробному музейному описанию. Основу экспозиции составят предметы из частных коллекций Максима Малиновского и Сергей Королева, Алексея Степанова и Сергея Зорина, Кирилла Цыпленкова.

Уникальная выставка посвящена интересному, не слишком известному широкой публике периоду — когда Георгий Константинович с 1955 по 1957 возглавлял Министерство обороны СССР. Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

- Это самая красивая форма за всю историю Советской армии, самая уникальная и дорогая. На маршальскую, генеральскую и офицерскую форму выделялось золото 999-й пробы, - сообщил коллекционер Сергей Королев.

- Подобные свидетельства до сих пор мало оценивались как материальный источник. Но их очень важно изучать, - подчеркнул Кирилл Цыпленков, который передал Музею Военной формы образцы тканей, датированные 1947-м годом, утвержденные для снабжения Минобороны СССР.

Помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сказал про выставку, что «другой подобной вы не увидите». Глава РВИО также вспомнил о том, что рассказывал ему отец, кадровый военный, про "народное" отношение к маршалу Жукову у граждан Советского Союза:

- Когда вышла книга Жукова "Воспоминания и размышления", отцу пришлось отстоять пару часов в очереди в книжный магазин, чтобы купить эту книгу. Люди хотели прикоснуться к слову одного из величайших полководцев ХХ века. Кстати, в кабинете Жукова два бюста - Кутузова и Суворова. И два портрета - Сталина и Хрущева. Это много говорит о характере человека.

В Москве открывается выставка, посвящённая 125-летию Георгия Жукова. Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Экспозиция с уникальными документами, личными вещами, изготовленными в единственном экземпляре образцами экспериментальной формы, где будут проходить тематические экскурсии и лекции, продлится до 5 сентября.

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