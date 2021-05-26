“Владимир Владимирович, выручай”. Что на самом деле говорил Лукашенко в своем обращении и что скажет Путину

Лукашенко пытается оправдаться, и тезисы были вполне предсказуемы Фото: REUTERS

Президент Белоруссии впервые прокомментировал ситуацию в посаженным в Минске самолетом Ryanair. Он заявил, что угрозы взорвать самолет пришли из Швейцарии, и обозначил, что готов пойти на радикальные меры и закрыть воздушное пространство страны. Его выступление по просьбе “КП” проанализировал журналист и политолог Георгий БОВТ.

- Выступление было отчаянным, как и сам поступок белорусских властей. Лукашенко пытается оправдаться, и тезисы были вполне предсказуемы, как и реакция — никто явно не поверит, кроме Москвы. Тем не менее, это выступление было нужно. У Лукашенко есть сторонники и союзники, они вполне оправдывают такие действия, потому что и другие страны так поступают. Схожий был инцидент на Украине в 2016 году. Просто Лукашенко не в том положении, ему спуску не дадут — он не Америка, не Израиль и даже не Украина. Трактовка таких действий абсолютно политизирована, и все сейчас рады будут применить против Белоруссии двойные стандарты.

- Какой реакции он ждет сейчас от мира? Или сам сыграет на опережение и перекроет все, что можно?

- Никакие санкции не бывают вечные. И когда-нибудь все всё равно начнут летать через Белоруссию, потому что облетать ее - дороговато. Но я думаю, что эти санкции введены надолго и давление будет продолжаться. И теперь Москве придется раскошелиться, чтобы хоть как-то компенсировать это давление. Смотрите, от прекращения полетов Белоруссия недополучит несколько десятков миллионов долларов, и в результате Белавиа может просто прекратить свое существование.

- Сухопутные границы тоже закроет?

- Есть такая угроза. Это как минимум означает прекращение транзита. А это уже другие цифры: это может обойтись Белоруссии миллиардов в 10 долларов. А еще можно рассмотреть вопрос прекращения импорта Белорусских нефтепродуктов в Европу - еще пара-тройка миллиардов долларов. В общем, потери обрисовываются довольно серьезные.

- Почему ему не страшно?

- Это проблема не только Александра Григорьевича, но уже и России. Он понимает, что приедет в Сочи 28 мая и скажет: “Владимир Владимирович, видишь какие дела. Помогай. Потому что Белоруссия же - союзник, если не мы, то кто? Иначе уведут Белоруссию на Запад и у тебя под Смоленском будет стоять блок НАТО”. Вот что он скажет Владимиру Владимировичу.

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