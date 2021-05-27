Подпевай! В интернет выложили 40 тысяч часов бесплатной музыки

Хорошей музыки много не бывает. А если она в свободном доступе, хорошем качестве и без рекламы (!), причем легально, – это вообще прекрасно.

А как насчет миллиона треков общим временем на 40 тысяч часов музыки? Это бесплатный (как минимум до конца года) музыкальный сервис, который с 27 мая появится на площадке новой социальной сети ЯRUS.

– Музыка – одно из важных направлений развития нашей платформы, – подчеркивает менеджер по продукту Евгений Викки. – Причем подборка треков самая разнообразная, ведь наша команда, подобранная для создания сервиса, состоит из музыкантов и меломанов с широким кругозором.

И, похоже, на миллионе треков ЯRUS не остановится. Социальная сеть уже договорилась с рядом российских и зарубежных правообладателей. Так, например, в числе отечественных артистов на платформе представлены Монеточка, SEREBRO, Uma2rman, Би2, Алла Пугачева, Мураками, Юрий Лоза, Мари Краймбрери и многие другие. И наполнение музыкального банка продолжается.

Кроме того, пользователи соцсети смогут загружать на платформу свой контент. А еще, одной музыкой здесь точно не ограничатся.

– Мы планируем добавить аудиокниги, в том числе и на иностранных языках, и многое другое, – говорит Евгений Викки.

Создатели платформы обещают, что пользоваться ей будет очень удобно: плеер должен быть удобным и интуитивно понятным, а еще он будет проигрывать музыку без рекламы в фоновом режиме. Чтобы создать его, разработчики и дизайнеры изучили опыт мировых музыкальных площадок. Так что вам не придется долго искать, как занести полюбившуюся песню в избранное и составить свой плейлист.

Напомним, социальная сеть появилась в январе этого года. С тех пор ее установили уже более миллиона пользователей. Создатели ЯRUS стремительно развивают новые сервисы, и музыка – один из них.

КАК СКАЧАТЬ И УСТАНОВИТЬ

Приложение доступно в Google Play и App Store

Зарегистрироваться в ЯRUS можно по номеру телефона.