Поедай отечественное: россияне назвали самые конкурентоспособные товары Made in Russia

Если цена и качество будут равны, то больше половины сделает выбор в пользу российского Фото: Shutterstock

Самыми конкурентоспособными российскими товарами являются продукты и кондитерские изделия. К таким выводам пришли аналитики AliExpress Россия и ResearchMe, задав респондентам вопрос: «Какие товары российского производства вы предпочитаете».

Любопытно, что еще одним символом качественного российского производства участники опроса назвали медицинское оборудование и лекарства. Меньше всего доверяют отечественному автопрому, а также производителям бытовой техники и мебели.

Государство должно поддерживать местных производителей, уверены 44% россиян. Но платить больше только потому, что это отечественное, люди не готовы. Доплатить за товар исключительно из патриотических побуждений согласны лишь 5% респондентов.

Но если цена и качество будут равны, то больше половины сделает выбор в пользу российского - 60% мужчин и 52% женщин. Основной потребитель отечественного — россияне старше 35 лет. Те, кто помладше, падки на заморское.

Чаще всего именно российское выбирают суровые жители Урала — среди прочих равных отечественное там выберут 60% населения округа. Меньше всего наше производство уважают на избалованном азиатской продукцией Дальнем Востоке, где «made in Russia» предпочтут только 45% жителей.

- Предпочтения людей объективны, они отражают реальность, - комментирует исследование Игорь Николаев, директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты». -Да, уже 30 лет в стране рыночная экономика. Реформы начались, когда на рынке потребительских товаров у нас было очень большое отставание. Мы были сильны в вооружениях, авиации и другом, но что касается потребительских товаров, в большинстве проигрывали и по качеству, и по ассортименту. В том же автопроме или технике мы по-прежнему позади. У нас еще есть достаточное число людей, которые хорошо помнят советские времена, сформировавшие определенное отношение к тому, что произведено в России и на Западе. Этот груз прошлого до сих сказывается на предпочтениях потребителей. К тому же наша экономика, в отличие от развитых стран, отличается невысоким уровнем конкуренции (ФАС в своих ежегодных докладах постоянно отмечает это). И все же, несмотря на все преграды, прогресс в качестве российских товаров все же налицо.

КОНКРЕТНО

Что именно из российского вы предпочитаете (% опрошенных)?

Продукты питания — 63%

Кондитерские изделия — 44%

Книги — 31%

Ювелирные украшения — 21%

Одежда и обувь — 20%

По данным AliExpress и ResearchMe.

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