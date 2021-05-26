Как изменился мировой туризм в 2021 году: Внутренний, виртуальный, безопасный

Для путешествий в эпоху пандемии выставка FITUR знаковая Фото: Юлия СМИРНОВА

“Твой внутренний мир” - таким новым туристическим слоганом встречает стенд испанского региона Кастилия-ла-Манча гостей туристической выставки FITUR 2021, одной из трёх крупнейших в мире. Для путешествий в эпоху пандемии выставка FITUR знаковая. Она отгремела в январе 2020 года, когда в Китае уже знали про новый вирус, но никто не подозревал, что он закроет полёты и границы для всего мира. И вот сейчас, в мае 2021-го, испанцы организовали выставку «FITUR 2021. Возрождение туризма».

В то, что она состоится, не верили скептики даже в самой Испании. Ну какой туризм, когда нельзя поехать даже из Барселоны в Мадрид, а в городах комендантский час! Нам в России сложно это представить: у нас-то путешествия по стране не то что не запрещают - наоборот, всячески рекламируют и кешбэк за них дают. В Испании же лишь 9 мая отменили комендантский час и запрет выезжать за пределы своей провинции.

ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

А уже через 10 дней началась туристическая выставка FITUR с участием 55 стран (хотя до ковида приезжали из 165), в том числе России. 62 тысячи посетителей, причём 42 тысячи из них – профессионалы туристической индустрии, остальные потенциальные отпускники.

Конечно, она казалась невероятной!

«Мировой туризм нуждается в срочном восстановлении», - объясняют организаторы FITUR. Выставку открыл король Испании Фелипе VI с королевой Летисией. Приехал премьер-министр Испании Педро Санчес. И министры туризма 28 стран.

В Испании завершилась крупнейшая туристическая выставка FITUR 2021 Фото: Юлия СМИРНОВА

Все это звучит очень оптимистично для скучающих по солнечным пляжам, фиесте и паэлье отпускников: гостей в Испании ждут. И ради туризма готовы на неординарные шаги. В мире три крупнейших ежегодных туристических выставки. В Лондоне, в Берлине и в Мадриде. Лондонская WTM и берлинская ITB состоялись в онлайн-режиме. Испанцы решились на офлайн. Не то чтоб первыми в мире - в марте, например, прошли две туристических выставки в Москве, одновременно с FITUR туристический бизнес арабских стран собирал партнеров со всего мира в Дубае. Но по масштабу московские и дубайская выставки с мадридской не сравнимы.

В общем, путешествия - дело государственной важности. Как в Испании, так и в России теперь. Вспомните, большая часть послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию была посвящена развитию туризма.

ВНУТРЕННИЙ МИР, ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

Внутренний туризм - главная тенденция 2021 года. Опять как в России, так и в Испании (тут его называют «национальным», но суть та же). Да и во всем мире.

- Мы рассчитываем этим летом в первую очередь на испанцев. Туристы из других стран - во всяком случае, столь же массово, как до пандемии, вряд ли поедут раньше августа, - не особо оптимистичны сотрудники туристического бизнеса Галисии, автономного сообщества на севере Испании.

И в этом смысле FITUR выглядит братом-близнецом Московской выставки MITT. У нас - огромные красивые стенды, зазывающие на Алтай и в Тюмень, на Камчатку и Байкал. У испанцев - ещё более впечатляющие, и по размерам, и по эстетике стенды Канарских островов и Валенсии, Страны Басков и Риохи, Ибицы и Барселоны… Что ж, испанцам по части внутреннего туризма есть где разгуляться!

Зарубежные павильоны на фоне испанского великолепия выглядят, мягко говоря, скромно. Не участвуют в выставке Италия, Франция, Великобритания, Германия, да вообще большая часть Европы. Как и Таиланд, Вьетнам, Япония, Малайзия… Не надеются на скорое возобновление туризма? Или просто не смогли приехать из-за действующих сейчас строгостей с границами и перелетами? И то, и другое.

Зато есть Египет и Турция, Китай и Мальдивы, Филиппины и Грузия. Множество стран Латинской Америки. И Россия - со стильными стендами Москвы и Санкт-Петербурга. Московский отличался от соседей щедростью - с утра до вечера угощали коктейлями и мороженым. Видимо, чтобы убедительно показать: в Москве все работает.

В любом случае очевидно, что простым и быстрым открытие границ не будет. Схлопнулось все год назад моментально, возвращение идёт очень осторожно.

Премьер Испании Педро Санчес презентовал на FITUR цифровые «зелёные паспорта» для иностранных туристов, одобренный Евросоюзом. В Испании они начнут действовать с 1 июля. А для вакцинированных путешественников страна Дали и Пикассо открывается уже с 7 июня. Но когда россияне смогут запросто летать на Коста-Браву и Майорку, неизвестно - все зависит от признания «Спутника».

Мировой туризм нуждается в срочном восстановлении Фото: Юлия СМИРНОВА

НО БЕЗ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ НИКУДА

Если же говорить не о политике, а об экономике - а для испанской экономики туризм важнейшая отрасль, в доковидные времена приносил почти 15% ВВП, - испанцы очень ждут туристов со всего мира. И из России в том числе:

- Мы поняли, насколько зависим от иностранных гостей. Сейчас разрешили путешествовать испанцам, и это вдохновляет, отели начали открываться. Но далеко не все: у нас в стране просто нет такого количества туристов, чтобы заполнить все гостиницы, построенные за десятилетия бурного развития туризма, нацеленного в первую очередь на международный рынок, - признаёт Лаура Гарсия из офиса по туризму Бенидорма, курорта на средиземноморском побережье Коста-Бланка.

Зарубежные павильоны на фоне испанского великолепия выглядят, мягко говоря, скромно. Фото: Юлия СМИРНОВА

Подтверждение ее словам видно в центре Мадрида. Многие отели, расположенные в самых что ни на есть туристических местах, на Гран-Виа и Пуэрта-дель-Соль, до сих пор закрыты. В окнах темно, нарядные лобби занавешены, как для ремонта. На дверях таблички: «Мы скоро вернёмся».

ЗА СТЕКЛОМ И В МАСКЕ

Своим примером FITUR показывает, как в Европе видят обеспечение безопасного туризма.

Вход - только с отрицательным ПЦР-тестом или экспресс-тестом на антигены. Бумажные справки не подходят, результат нужно загрузить на сайт, тогда активируется код для посещения. И для пересечения границ сейчас без ПЦР не обойтись.

Все в масках. Реально все. И не только на выставке, на улицах Мадрида, в метро, в магазинах, в музеях.

Людей мало, огромные стенды полупустые - не потому, что никому не интересно, просто количество участников любого мероприятия, от конференции до дегустации, ограничено.

Иногда происходящее напоминает шоу за стеклом - точнее, за толстым пластиком. Пластиковые экраны отделяют работников стендов от гостей выставки. Буклеты, путеводители, карты - тоже под стеклом, а не россыпью, как обычно на подобных мероприятиях. Столы для встреч разделены на четыре части прозрачными экранами.

ТЕХНОЛОГИЧНО И ВИРТУАЛЬНО

Виртуальная и дополненная реальность присутствовали в туристической индустрии и раньше, но сейчас они на каждом шагу.

- Хотите запустить звёзды над Канарами? - неожиданное предложение, согласитесь. В дополненной реальности на стенде Канарских островов оно реализуется лёгким движением руки, в буквальном смысле. Тёмное небо реагирует на движения, и на нем появляются созвездия и Млечный Путь.

- Выбирайте цвет своего андалузского жеребца! - приглашают на виртуальные скачки в павильоне Андалусии. Робот предлагает вызвать такси. А уж VR-очки с прогулками по городам и отелям - вообще обыденное дело.

Новым технологиям в туризме посвящена специальная конференция в рамках выставки, FITUR Tech. Но интереснее смотреть, как они реализуются в реальности. Простые вещи на самом деле. В мадридских ресторанах, например, вместо меню на каждом столе qr-код. Элементарно и удобно. В отелях онлайн-чекин - тоже ничего сверхъестественного, но стойка на ресепшне больше не нужна. Отправляешь не сайт или в WhatsApp данные - получаешь коды для входа в здание и в номер. Все делается для того, чтобы свести к минимуму личные контакты клиентов и персонала.

НА ПРИРОДЕ

Ещё один тренд в чем-то противоположен цифровому: акцент на отдых на природе, пешеходные маршруты, отдых в небольших гостевых домах вдали от городов. Но смысл в том же - избегать массовости, толпы, шумных вечеринок, переполненных пляжей.

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