«Валютной дыры нет»: В ЦБ прокомментировали слухи о нехватке долларов и евро в закромах банков

О том, что дисбаланс действительно есть, подтвердили и в ЦБ. Но там не считают это каким-то из ряда вон выходящим событием. Фото: Иван ВИСЛОВ

Началось все с заявления одного из известных экспертов. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий проанализировал отчетность ЦБ на 1 мая и пришел к выводу, что в банковской системе образовалась «рекордная дыра». Разница между пассивами и активами банков составила $15 миллиардов.

Другими словами, если вдруг все вкладчики разом обратятся за своими валютными вкладами, то наличные доллары и евро достанутся далеко не всем.

О том, что дисбаланс действительно есть, подтвердили и в ЦБ. Но там не считают это каким-то из ряда вон выходящим событием.

- Системной проблемы не наблюдается. Общий объем валютной ликвидности на 1 мая 2021 года составил $48,5 миллиарда. Этого достаточно для покрытия около трети валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств, - сообщили в пресс-службе ЦБ.

Это абсолютно нормальная ситуация. Банки не хранят все деньги у себя, даже если речь идет о валюте. Они отдают их в рост. Например, вкладывают полученные от клиентов деньги в акции, облигации и другие инструменты фондового рынка, которые приносят доход.

Сейчас, по данным ЦБ, в российских банках лежит около $300 миллиардов. Это средства компаний и граждан. Даже если все они разом захотят забрать эти деньги, банки всегда смогут запросить недостающую наличную валюту у ЦБ. Международные резервы Центробанка составляют почти $600 миллиардов. И бОльшая часть этой суммы хранится в долларах и евро.

В общем, беспокоиться об устойчивости банков или сохранности наших валютных сбережений (у кого они есть) не стоит. Из примечательной статистики ЦБ можно сделать куда более прикладной вывод.

- Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля, - пояснил Максим Осадчий в интервью «РИА Новости».

Днем в среду курс доллара составлял 73,5 рубля. С начала апреля он укрепился на 5%. Тогда за единицу американской валюты давали почти 78 рублей. Курс евро колебался в районе 90 рублей. С апреля он подешевел по отношению к рублю почти на 3%.

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