Американцы: «Главное, чтобы на встрече с Путиным Байден не забыл свое имя»

«Комсомолка» заглянула в комментарии на новостных сайтах США и выяснила, что простые американцы ждут этой встречи с опаской Фото: REUTERS

После того, как была официально объявлена дата первой очной встречи нынешних президентов России и США – 16 июня в Женеве – в мире с новой силой принялись обсуждать, чего ждать от переговоров Путина и Байдена.

«Комсомолка» заглянула в комментарии на новостных сайтах США и выяснила, что простые американцы ждут этой встречи с опаской. Слишком слабым им кажется старейший в истории страны президент на фоне опытного, на не растерявшего формы Путина. «КП» собрала самые яркие комментарии американцев относительно этого события.

«Когда Байден встретиться с Путиным, первое, что он спросит, будет – «Вы кто такой?», - пишет пользователь с ником «мужчина –американец», явно намекая на возможную деменцию хозяина Белого дома.

«Какой позор для США: лидер другого государства увидит президента на очередном этапе слабоумия», - считает житель острова Реюньон, принадлежащего Франции.

«В статье не говорится, кто будет готовить речь для Байдена, принесет ли он свои записи, чтобы не забыть собственное имя и имя госсекретаря», - иронизирует читатель, который указал свое местоположение как «Сердце Америки».

«Интересно, на какой язык будут переводить Байдену, ведь он уже с трудом понимает английский», - продолжает ту же тему житель штата Вашингтон.

«Если мерить государственных лидеров привычной меркой, — включая защиту границ и национального блага, — то Путин должен считаться выдающимся деятелем своего времени».

«А Хантер (сын Байдена, вовлечены в множество скандалов, - прим. КП) поедет? А то давно он с проститутками не развлекался» - комментирует зритель канала Fox News.

«Путин хитер, а Джо функционирует на последних двух клетках мозга, хотел бы послушать запись этой встречи» - ерничает один американец.

Вот еще некоторые, мягко говоря, не самые патриотичные комментарии американской аудитории:

«Байден: так, мистер Путин я хочу сказать, что.. хр-р-р-р (храп)».

«А можно как-нибудь запретить Байдену выезд из страны?»

«Если Байден не написает в трусы, это уже будет для нас успех».

«Это плохо кончится для США и остального мира. Наш слабый президент против чрезвычайно мощного российского лидера. Вот бы Рейган восстал из мертвых и выступил посредником...»

«Так как насчет прямой теледискуссии с Путиным? В прямом эфире. Никаких дублей. Никаких телесуфлеров. Никаких шпаргалок. Никаких наушников. Что скажешь, Джо?»

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